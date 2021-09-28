الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 أيلول 2021 ساعة 14:26

الذرية الإيرانية: أميركا ليست مؤهلة للحديث عن الاتفاق النووي الايراني

الذرية الإيرانية: أميركا ليست مؤهلة للحديث عن الاتفاق النووي الايراني
وأضاف إسلامي الذي وصل موسكو اليوم الثلاثاء للصحفيين: سنتحدث اليوم مع الجانب الروسي كعضو في مجموعة1 +4 حول الاتفاق النووی الایراني.

ووصل اسلامي اليوم الثلاثاء الی روسیا للقاء نظيره الروسي إلكسي ليخاتشوف.

وكان في استقباله سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا، كاظم جلالي ومسؤولو شركة "روس اتوم" النووية.

وسيناقش اسلامي خلال زيارته موسكو آخر التطورات النووية والتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركة "روس اتوم" النووية الروسية .

یذکر أن الولايات المتحدة الأمريكية قالت امس الاثنين إنه ينبغي على إيران عدم منع دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي بموجب اتفاق جرى التوصل إليه قبل أسبوعين وإلا ستواجه ردا دبلوماسيا خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة المقرر خلال أيام.
رقم : 956159
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تواصلت مع
السعودية تواصلت مع 'اسرائيل' وتتخبط خبط عشواء.. الى أين المستقر؟
السلطة الفلسطينية تهاجم "إسرائيل" وتدين جرائمها.. هل كانت شريكاً في ذلك؟
السلطة الفلسطينية تهاجم "إسرائيل" وتدين جرائمها.. هل كانت شريكاً في ذلك؟
28 أيلول 2021
على وقع الخلافات بشأن قوانين الانتخابات.. إلى أين يمضي المشهد الليبي؟
على وقع الخلافات بشأن قوانين الانتخابات.. إلى أين يمضي المشهد الليبي؟
28 أيلول 2021
الذرية الإيرانية: أميركا ليست مؤهلة للحديث عن الاتفاق النووي الايراني
الذرية الإيرانية: أميركا ليست مؤهلة للحديث عن الاتفاق النووي الايراني
28 أيلول 2021
الوحدة والمقاومة والهوية الفلسطينية مثلث ذهبي يمكنه أن يحقق طموحات الشعب الفلسطني
الوحدة والمقاومة والهوية الفلسطينية مثلث ذهبي يمكنه أن يحقق طموحات الشعب الفلسطني
28 أيلول 2021
آية الله خامنئي: الفترة بين عاشوراء والأربعين من أهم الفترات بتاريخ الإسلام
آية الله خامنئي: الفترة بين عاشوراء والأربعين من أهم الفترات بتاريخ الإسلام
27 أيلول 2021
قائد الثورة الاسلامية يقيم عزاء بذكرى اربعين الامام الحسين (ع)
قائد الثورة الاسلامية يقيم عزاء بذكرى اربعين الامام الحسين (ع)
27 أيلول 2021
هبّة الدول العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا... الأهداف والأسباب
هبّة الدول العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا... الأهداف والأسباب
27 أيلول 2021
ساحة المعارك الجديدة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني
ساحة المعارك الجديدة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني
27 أيلول 2021
خلال عقدين.. "إسرائيل" لن تكون موجودة
خلال عقدين.. "إسرائيل" لن تكون موجودة
27 أيلول 2021
حتمية الانسحاب الأمريكي من سوريا
حتمية الانسحاب الأمريكي من سوريا
27 أيلول 2021
استياء وغضب في العراق .. من يقف وراء مؤتمر أربيل التطبيعي ولماذا الان؟
استياء وغضب في العراق .. من يقف وراء مؤتمر أربيل التطبيعي ولماذا الان؟
زهراء احمد- اسلام تايمز
27 أيلول 2021
غريب آبادي يعلق على تقرير الوكالة الذرية
غريب آبادي يعلق على تقرير الوكالة الذرية
27 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تواصلت مع
السلطة الفلسطينية تهاجم "إسرائيل" وتدين جرائمها.. هل كانت شريكاً في ذلك؟
الوحدة والمقاومة والهوية الفلسطينية مثلث ذهبي يمكنه أن يحقق طموحات الشعب الفلسطني
هبّة الدول العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا... الأهداف والأسباب