فرقة العباس تسقط 4 طائرات مسيّرة حاولت الوصول الى المنطقة الحيوية بكربلاء

وقالت القيادة في بيان، إن"فرقة العباس القتالية تمكنت من إسقاط 4 طائرات مسيّرة حاولت الوصول إلى المنطقة الحيوية (ما بين الحرمين) والمناطق المحيطة بها، حيث تصدّت لها منظومة التشويش الخاصة بجهدنا التكنولوجي".



وأضافت أن "هذه الطائرات لم تستحصل الموافقات الرسمية ولم نسجّل أنها تابعة للعدو".



وأكدت أن "فرقتنا أدخلت هذا العام منظومة تشويش حديثة ومتطورة جداً لتأمين المنطقة الحيوية، إلا أننا اكتفينا بالمنظومة الاعتيادية".



من جانبه قال مسؤول الفريق التكتيكي في فرقة العباس حسين الساعدي لوكالة شفق نيوز، إن "المنطقة الحيوية هي منطقة الحرمين وهي مسافة 2 كيلو متر مربع محيطة بها، وهي تخضع لضوابط وإجراءات صارمة أرضا وسماءً ويمنع فيها تحليق الطائرات في الايام الاعتيادية فضلا عن أيام الزيارات المليونية، هذه المنطقة مجهزة بمنظومات متطورة ضمن خطة عمليات الجيش وضمن توجيهاتها".



وأعلنت فرقة العباس القتالية، في وقت سابق، المباشرة بتأمين مداخل مدينة كربلاء استعداداً للزيارة الأربعينية.