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الثلاثاء 28 أيلول 2021 ساعة 15:07

أبرز ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الوزارية الأردنية السورية

أبرز ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الوزارية الأردنية السورية
وتوصل الجانبان خلال المباحثات إلى رؤى مشتركة وتفاهمات لأجل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل وبالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين، حيث ضمت اللجنتان، من الجانب الأردني وزراء، الصناعة والتجارة والتموين، مها علي والمياه، والري، محمد النجار، والنقل، وجيه عزايزة، والزراعة، خالد الحنيفات، والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ونظرائهم من الجانب السوري، وزراء، الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، والموارد المائية، تمام رعد، والزراعة والإصلاح الزراعي، محمد حسان قطنا، والكهرباء، غسان الزامل.

وأكد الوزراء من الجانبين أهمية وضع تصور لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين ومعالجة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري والنقل، والدفع باتجاه تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة خدمة لمصالح كل طرف.

كما بحث الجانبان خلال اجتماعات موسعة عقدت في وزارة الصناعة و التجارة والتموين، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية .

وفي مجال التجارة والصناعة، اتفق الجانبان على تبادل قوائم السلع ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري ليتم دراستها بما يحقق المنفعة المشتركة لكلا البلدين، كما تم بحث الإجراءات التنفيذية اللازم استكمالها لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية.

وفي مجال المياه، تم التوافق على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987، وتفعيل اللجان المشتركة في أقرب وقت، والتعاون لتعظيم الاستفادة من مياه حوض اليرموك.

وفي مجال النقل، تم بحث سبل انسياب السلع وتسهيل حركة الشحن ونقل البضائع والركاب بين البلدين ودراسة الرسوم المقررة على الشاحنات.

هذا وجرى الإعلان عن عودة شركة "الملكية الأردنية" لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين الأردن وسوريا اعتبارا من الثالث من أكتوبر المقبل.

كما تم بحث أوضاع الشركة الأردنية السورية للنقل لغايات إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها.

وفي مجال الطاقة والكهرباء، تم بحث أوجه التعاون المشتركة بين البلدين في قطاع الطاقة بشكل عام، وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص، وسبل إعادة تشغيل خط الربط الكهربائي الأردني السوري، وضرورة وضع خريطة طريق واضحة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية المتضررة على الجانب السوري.

بالإضافة إلى ما سبق، اتفق الجانبان على ضرورة استكمال اللجنة الفنية الأردنية- السورية المشتركة، المشكلة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية ووزارة الكهرباء السورية، التي بدأت أعمالها منذ شهر أغسطس الماضي، بعد زيارة وزيري النفط والكهرباء السوريين للأردن في يونيو 2021.

وفي المجال الزراعي، تم الاتفاق على تبادل الوثائق لتطوير اتفاقية التعاون العلمي والفني والزراعي في كافة المجالات البحثية والصحة النباتية والحيوانية، وتم الاتفاق على تبادل قوائم السلع الزراعية والرزنامة الزراعية بين البلدين، تمهيدا لتنظيم التبادل السلعي التجاري الزراعي .

وكان وزير الداخلية الأردني، مازن الفرايةـ قد أعلن أمس الاثنين، عن إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا اعتبارا من يوم غد الأربعاء.
مصدر : وكالات
رقم : 956177
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