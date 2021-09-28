21 عاماً على انتفاضة الأقصى .. نهج المقاومة مستمر

ذكرى انتفاضة الاقصى تأتي في وقت تنتهك فيه قوات الاحتلال المسجد الاقصى دون أي مراعاة للمشاعر الدينية والاسلامية ، وسط تحذيرات مقدسية ان المسجد الأقصى المبارك دخل مرحلة مفصلية من تصفية هويته بِفرض الطقوس التوراتية فيه.



وفي هذا الصدد أكد داود شهاب، مسئول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء ، أن ذكرى انتفاضة الأقصى من المناسبات الهامة التي تستعيد معها الذاكرة الفلسطينية سنوات من الكفاح والجهاد والمقاومة، موضحاً أن أهم ما ميز هذه الانتفاضة "الوحدة بين الشعب الفلسطيني وفصائله".



وأوضح شهاب: هي محطة ملهمة لهذا الجيل الشاب الذي بدأ اليوم بقيادة المقاومة خاصة في الضفة الغربية التي يتقدم فيها الشباب كل الصفوف في مواجهة الاحتلال، ويقدمون التضحيات الكبيرة".



وبيّن أن الأسرى الذين قادوا العمل الفدائي وقادوا الاشتباك في انتفاضة الأقصى هم اليوم من يشعلون فتيل انتفاضة الحرية بصمودهم وثباتهم، لافتاً إلى أهمية ما أحدثته عملية انتزاع الحرية، التي قادها محمود العارضة، في الوعي الفلسطيني.



وأكد شهاب أن الشبان الذين استشهدوا قبل يومين في القدس وجنين هم من الجيل الذي ربما ولد في بداية انتفاضة الأقصى، واليوم يستلم الراية.



وتابع بالقول: هكذا هو الشعب الفلسطيني، جيل يسلم الراية لجيل، في تأكيد يدلل على حيوية الشعب وعلى تجذر ثقافة المقاومة والمواجهة في عقول ووجدان أبنائه".



وشدد شهاب على أن نهج المقاومة هو بمثابة جدول عمل يومي للأم والأسرة الفلسطينية تعلمه وتلقنه لأبنائها، بما يعزز الإيمان بعدالة هذه القضية وبمشروعية كل وسائل وأدوات الثورة والدفاع عن قداسة أرض فلسطين.



ومن جانبها المؤسسة الدولية أكدت أن مسؤولية الدفاع عن الأقصى تفرض واجباتٍ عاجلة على جماهير القدس والأرض المحتلة وعلى المقاومة وعلى الشعوب العربية والإسلامية.



وأشارت إلى أن المسجد الأقصى المبارك شهد على مدى موسم الأعياد التوراتية الحالي عدواناً لم يشهد مثيله منذ احتلاله عام 1967، إذ عملت "جماعات المعبد" المتطرفة وحكومة الاحتلال على المضي قدماً في أجندة "التأسيس المعنوي للمعبد" عبر فرض كامل الطقوس التوراتية في الأقصى.



وأضافت المؤسسة الدولية "الواجب يملي علينا اليوم أن ننقل صرختنا للأمة العربية والإسلامية وقواها الحية بأن الأقصى قد دخل مرحلة مفصلية من تصفية هويته، وبأن المعركة على الأقصى باتت معركة وجود إما أن نكون فيها أو لا نكون، وهو ما يحتم توجيه الاهتمام والطاقات نحو الدفاع عن الأقصى ودعم الرباط فيه، وتحمل المسؤوليات تجاهه بشكلٍ عملي يتجاوز البيانات والمواقف اللفظية".



وبدورها أكدت لجان المقاومة في فلسطين وجناحها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين في ذكرى إنطلاقتها الـ22 ، ان بنادقها ستبقى مشرعة ضد الإحتلال والعدوان ومشاريع ومؤامرات التصفية والإستسلام .



وقالت لجان المقاومة خلال بيان لها " 22 عاما ولا زلنا على عهدنا بالإستمرار على نهج العطاء والجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني ووجوده على أرض فلسطين المباركة ، متابعة ً" سنظل الأوفياء والأمناء على النهج المقاوم وإرث قادتنا الشهداء، بوصلتنا نحو القدس، وألويتنا سيفا ودرعا للوطن" .



وشددت لجان المقاومة على ان الصراع مع كيان العدو الصهيوني الغاصب لأرض ​فلسطين​ كان وسيبقى صراع وجود لا صراع حدود، ولن تنجح كل مؤامرات التدجين وكي الوعي والتزييف والتهويد ونهب وسرقة الارض من تشريع إغتصابه لأرضنا المباركة .



وبينت لجان المقاومة ان خيار المقاومة بكافة أشكالها وفي مقدمتها المقاومة المسلحة هو الخيار الإستراتيجي والمجدي لنا ولشعبنا وقواه الحية لإقتلاع وإجتثاث هذا السرطان الصهيوني الذي ينهش جسد الأمة.



واستذكرت لجان المقاومة قائدها ومؤسس لجان المقاومة والوية الناصر صلاح الدين" الشهيد الكبير أسد بيت المقدس الشيخ "جمال أبو سمهدانة "أبو عطايا" والقائد " الشهيد" أبو يوسف القوقا" والقادة الأمناء العامون الشهيد"كمال النيرب " أبو عوض " والشهيد زهير القيسي" "أبو إبراهيم "والقائد العام لألوية الناصر صلاح الدين الشهيد "عماد حماد"ابو عبدالرحمن " والقائد أبو الصاعد عامر قرموط .



وتوجهت لجان المقاومة بالتحية والإجلال لكل شهداء شعبنا الأطهار الأخبار الأكرم منا جميعا الذين جادوا بدمائهم الزكية المباركة على طريق تحرير فلسطين ومقدساتها .



ودعت لجان المقاومة إلى التوقف عن أوهام المراهنة على أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع عدونا المجرم ، وإستشعار المخاطر المحدقة بقضيتنا وأرضنا التي يبتلعها الإستيطان والتهويد في الضفة والقدس والأغوار .