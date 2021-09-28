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الثلاثاء 28 أيلول 2021 ساعة 15:41

ثالث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية تثير قلق اعدائها

ثالث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية تثير قلق اعدائها
الرئاسة الكورية الجنوبية أوعزت بإجراء تحليل مفصل لتحركات الجار الشمالي الأخيرة وتجهيز رد عليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، بو سيونغ تشان "نحن نحلل الوضع والنوايا من وراء إطلاق الصاروخ، عملية الإطلاق مؤسفة للغاية في الوقت الذي نحتاج فيه الى استقرار الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية".

وفيما كانت سيول تعلن عن رصد هذه التجربة الصاروخية الجديدة، كان سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتّحدة كيم سونغ يؤكّد من على منبر الجمعية العامّة للأمم المتّحدة، على "الحقّ المشروع" لبلاده في تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة "السياسة العدائية" التي تنتهجها واشنطن وحليفتها سيول.

وقال كيم سونغ:"التحالف العسكري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يزيد التهديدات ضدنا، فلا يمكن لأحد أن ينكر حقّنا المشروع في الدفاع عن النفس وفي تطوير واختبار وتصنيع وشراء الأسلحة، بما يعادل تلك التي يمتلكونها".

ودانت طوكيو إطلاق الصاروخ ووصفته بالعمل الشائن الذي يهدد السلام والأمن في المنطقة ويتنتهك القرارات الدولية، ولفتت الى انها ستدعو مجلس الأمن القومي الياباني للانعقاد لمناقشة التهديدات الكوية الشمالية.

وقال رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا:"طلبت من حكومتي جمع المعلومات، وبذل أقصى الجهود في تحليل إطلاق الصاروخ، وتقديم المعلومات ذات الصلة بسرعة إلى الشعب الياباني، والتحقق من سلامة الطائرات والسفن، والاستعداد التام لأي طارئ".

ودانت واشنطن التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية وطالبت في الوقت نفسه بيونغ يانغ بالانخراط في حوار. وقالت أنّ هذه التجربة الصاروخية تشكّل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي وتهديداً لجيران كوريا الشمالية وللمجتمع الدولي.

وهذه التجربة الصاروخية هي ثالث تجربة تجريها بيونغ يانغ هذا الشهر. وكانت التجربة الأولى جرت على صاروخ كروز بعيد المدى في حين جرت التجربة الثانية على صواريخ بالستية قصيرة المدى.
مصدر : وكالات
رقم : 956180
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