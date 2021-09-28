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الثلاثاء 28 أيلول 2021 ساعة 16:10

مذكرة احتجاج أردنية تطالب الاحتلال بوقف انتهاكاته في "الأقصى"

مذكرة احتجاج أردنية تطالب الاحتلال بوقف انتهاكاته في "الأقصى"
وأكدت الوزارة في تصريح صحفي إدانتها لـ"استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، التي كان آخرها السماح بدخول المتطرفين للحرم القدسي الشريف، بأعداد كبيرة، وبحماية من الشرطة الإسرائيلية، في فترة الأعياد اليهودية الممتدة خلال شهر أيلول/سبتمبر الحالي".

وأدانت "الخارجية الأردنية" أيضا "السماح لهؤلاء المتطرفين بالقيام بأعمال استفزازية مرفوضة ومُدانة، فضلاً عن الاستمرار في إعاقة عمل موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، إن هذه الانتهاكات تمثل "استفزازاً لمشاعر المسلمين، ولالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وشدّد على أن المسجد الأقصى، "بكامل مساحته البالغة 144 دونما؛ هو مكان عبادة خالص للمسلمين، مضيفا أن إدارة الأوقاف الأردنية "هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم كافة، وتنظيم الدخول والخروج منه
مصدر : وكالات
رقم : 956183
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