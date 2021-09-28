الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 أيلول 2021 ساعة 17:21

ميقاتي: اذا كانت زيارة سوريا لا ينطبق عليها عقوبات لا مانع من زيارتها

ميقاتي: اذا كانت زيارة سوريا لا ينطبق عليها عقوبات لا مانع من زيارتها
و اشار ميقاتي الى ان "هناك قوانين سترسل الى مجلس النواب واقتراحات قوانين موجودة في المجلس واهمها "الكابيتال كونترول"، وكذلك يجب البت بالمهل القانونية للانتخابات بأسرع وقت ممكن قبل شهر رمضان المبارك".

ولفت ميقاتي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الى انه شكر بري على الجهد الذي حصل في جلسة الثقة، وتحدث معه حول بعض النقاط التي حصلت في باريس"، واضاف "سألني بري اسئلة معينة خاصة واعطيته الاجابات اللازمة، كما وضحت موضوع المراسيم التنظيمية للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، وهناك اكثر من 20 مرسوما تنظيميا جاهزا وسنحث الوزراء لاقرارها".

واكد باننا لن نلغي الانتخابات البلدية، والانتخابات النيابية سيتم اجرائها وفق القوانين المرعية الاجراء. ودعا الاعلام لاراحة اللبنانيين، منكم الدعاء وعلينا العمل.

ميقاتي: لا يجوز تغيير قاض مرة أخرى وأتمنى على القاضي البيطار أن يكون ملتزماً بالدستور

وردا على سؤال حول تحقيقات المرفأ، اكد بانه "لا يجوز ان يتغير القاضي مرة اخرى لانه سيفقد التحقيق مصداقيته، واتمنى ان يتم اعادة النظر بالقانون وان يلتزم القاضي طارق بيطار بالدستور".

ووعد بعقد لقاءات مع الاعلاميين مرة في الشهر في السراي الحكومي.
مصدر : وكالات
رقم : 956190
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تواصلت مع
السعودية تواصلت مع 'اسرائيل' وتتخبط خبط عشواء.. الى أين المستقر؟
السلطة الفلسطينية تهاجم "إسرائيل" وتدين جرائمها.. هل كانت شريكاً في ذلك؟
السلطة الفلسطينية تهاجم "إسرائيل" وتدين جرائمها.. هل كانت شريكاً في ذلك؟
28 أيلول 2021
على وقع الخلافات بشأن قوانين الانتخابات.. إلى أين يمضي المشهد الليبي؟
على وقع الخلافات بشأن قوانين الانتخابات.. إلى أين يمضي المشهد الليبي؟
28 أيلول 2021
الذرية الإيرانية: أميركا ليست مؤهلة للحديث عن الاتفاق النووي الايراني
الذرية الإيرانية: أميركا ليست مؤهلة للحديث عن الاتفاق النووي الايراني
28 أيلول 2021
الوحدة والمقاومة والهوية الفلسطينية مثلث ذهبي يمكنه أن يحقق طموحات الشعب الفلسطني
الوحدة والمقاومة والهوية الفلسطينية مثلث ذهبي يمكنه أن يحقق طموحات الشعب الفلسطني
28 أيلول 2021
آية الله خامنئي: الفترة بين عاشوراء والأربعين من أهم الفترات بتاريخ الإسلام
آية الله خامنئي: الفترة بين عاشوراء والأربعين من أهم الفترات بتاريخ الإسلام
27 أيلول 2021
قائد الثورة الاسلامية يقيم عزاء بذكرى اربعين الامام الحسين (ع)
قائد الثورة الاسلامية يقيم عزاء بذكرى اربعين الامام الحسين (ع)
27 أيلول 2021
هبّة الدول العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا... الأهداف والأسباب
هبّة الدول العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا... الأهداف والأسباب
27 أيلول 2021
ساحة المعارك الجديدة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني
ساحة المعارك الجديدة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني
27 أيلول 2021
خلال عقدين.. "إسرائيل" لن تكون موجودة
خلال عقدين.. "إسرائيل" لن تكون موجودة
27 أيلول 2021
حتمية الانسحاب الأمريكي من سوريا
حتمية الانسحاب الأمريكي من سوريا
27 أيلول 2021
استياء وغضب في العراق .. من يقف وراء مؤتمر أربيل التطبيعي ولماذا الان؟
استياء وغضب في العراق .. من يقف وراء مؤتمر أربيل التطبيعي ولماذا الان؟
زهراء احمد- اسلام تايمز
27 أيلول 2021
غريب آبادي يعلق على تقرير الوكالة الذرية
غريب آبادي يعلق على تقرير الوكالة الذرية
27 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تواصلت مع
السلطة الفلسطينية تهاجم "إسرائيل" وتدين جرائمها.. هل كانت شريكاً في ذلك؟
الوحدة والمقاومة والهوية الفلسطينية مثلث ذهبي يمكنه أن يحقق طموحات الشعب الفلسطني
هبّة الدول العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا... الأهداف والأسباب