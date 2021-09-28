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الثلاثاء 28 أيلول 2021 ساعة 19:10
إيران: حجم لقاحات كورونا المستوردة يتجاوز 73 مليون جرعة
وأوضح جمالي لوكالة إرنا أنه تم لحد الآن استلام 35 شحنة من اللقاحات الخارجية المضادة لفيروس كورونا؛ بواقع 73 مليونا و348 ألفا و606 جرعة.
وتوقع هذا المسؤول أن يتم خلال الأسبوع الحالي استلام 10 حمولات من لقاحي "فايزر" و"جونسون اند جونسون".
مصدر :
وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (ارنا)
رقم :
956200
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