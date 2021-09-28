الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 أيلول 2021 ساعة 19:17

رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد وقوف بلاده إلى جانب السودان 'قلبا وقالبا'

رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد وقوف بلاده إلى جانب السودان
وفي بيان نشره على صفحته في "تويتر"، قال أبي أحمد: "يمر القرن الإفريقي بمرحلة تتكاثف فيها التحديات، التي تواجه خاصة تجربتينا في إثيوبيا والسودان ببناء أسس ديمقراطية لمجتمعات يسودها الأمن والاستقرار اللازمين من أجل تحقيق طموحات شعبينا في التنمية والرخاء، والعدالة الاجتماعية".

وأضاف أحمد: "كلما حدثت بلبلة هنا أو هناك، وكلما لاحظت قوى الشر الخارجية بأننا انزلقنا في صراعات داخلية، أو أزمة اقتصادية ، نرى الرغبة العارمة لتلك القوى، التي تخطط للانقضاض علينا من أجل فرض هيمنتها، واستعدادها للتدخل في شؤوننا الداخلية وانتهاك سيادتنا الوطنية".

وأكمل: "نحن في إثيوبيا ۔ حكومة وشعبا ۔ نتابع عن كثب، وبنية خالصة، وتعاطف أخوي لما يحدث في السودان الشقيق، وواضحة هي وضوح الشمس أجندتنا في هذا الصدد ، إذ تنطلق بالأساس من أواصر الأخوة، والمصير المشترك، والتواصل الحضاري الممتد عبر التاريخ".

وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن تمنيه بأن "يتجاوز السودان محنته الحالية بالحكمة والحرفية المعهودة لدى إخواننا وأهلنا في السودان".

وتابع: "نرى أن لا يسمح السودان بأي حال من الأحوال التدخلات الخارجية، والإملاءات الظاهرة والخفية..وكلنا أمل وثقة بأن السودان لديه القدرة والحكمة في إيجاد حلول لمشاكله بنفسه، دون الحاجة إلى تدخلات خارجية، ونثق أيضا بقدرة مؤسساته، التي انبثقت من متطلبات الشعب السوداني من أجل تحقيق آماله ومتطلعاته، التي تجلت بمبادئ ثورته المجيدة".
مصدر : وكالات
رقم : 956204
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تواصلت مع
السعودية تواصلت مع 'اسرائيل' وتتخبط خبط عشواء.. الى أين المستقر؟
السلطة الفلسطينية تهاجم "إسرائيل" وتدين جرائمها.. هل كانت شريكاً في ذلك؟
السلطة الفلسطينية تهاجم "إسرائيل" وتدين جرائمها.. هل كانت شريكاً في ذلك؟
28 أيلول 2021
على وقع الخلافات بشأن قوانين الانتخابات.. إلى أين يمضي المشهد الليبي؟
على وقع الخلافات بشأن قوانين الانتخابات.. إلى أين يمضي المشهد الليبي؟
28 أيلول 2021
الذرية الإيرانية: أميركا ليست مؤهلة للحديث عن الاتفاق النووي الايراني
الذرية الإيرانية: أميركا ليست مؤهلة للحديث عن الاتفاق النووي الايراني
28 أيلول 2021
الوحدة والمقاومة والهوية الفلسطينية مثلث ذهبي يمكنه أن يحقق طموحات الشعب الفلسطني
الوحدة والمقاومة والهوية الفلسطينية مثلث ذهبي يمكنه أن يحقق طموحات الشعب الفلسطني
28 أيلول 2021
آية الله خامنئي: الفترة بين عاشوراء والأربعين من أهم الفترات بتاريخ الإسلام
آية الله خامنئي: الفترة بين عاشوراء والأربعين من أهم الفترات بتاريخ الإسلام
27 أيلول 2021
قائد الثورة الاسلامية يقيم عزاء بذكرى اربعين الامام الحسين (ع)
قائد الثورة الاسلامية يقيم عزاء بذكرى اربعين الامام الحسين (ع)
27 أيلول 2021
هبّة الدول العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا... الأهداف والأسباب
هبّة الدول العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا... الأهداف والأسباب
27 أيلول 2021
ساحة المعارك الجديدة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني
ساحة المعارك الجديدة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني
27 أيلول 2021
خلال عقدين.. "إسرائيل" لن تكون موجودة
خلال عقدين.. "إسرائيل" لن تكون موجودة
27 أيلول 2021
حتمية الانسحاب الأمريكي من سوريا
حتمية الانسحاب الأمريكي من سوريا
27 أيلول 2021
استياء وغضب في العراق .. من يقف وراء مؤتمر أربيل التطبيعي ولماذا الان؟
استياء وغضب في العراق .. من يقف وراء مؤتمر أربيل التطبيعي ولماذا الان؟
زهراء احمد- اسلام تايمز
27 أيلول 2021
غريب آبادي يعلق على تقرير الوكالة الذرية
غريب آبادي يعلق على تقرير الوكالة الذرية
27 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تواصلت مع
السلطة الفلسطينية تهاجم "إسرائيل" وتدين جرائمها.. هل كانت شريكاً في ذلك؟
الوحدة والمقاومة والهوية الفلسطينية مثلث ذهبي يمكنه أن يحقق طموحات الشعب الفلسطني
هبّة الدول العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا... الأهداف والأسباب