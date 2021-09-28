مباحثات إيرانية نرويجية حول مستجدات الأوضاع في سوريا

حيث أكد الجانب الإيراني ضرورة رفع العقوبات الجائرة عن الشعب السوري، داعيا إلى اهتمام المجتمع الدولي بمعاناة الشعب السوري وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء البلاد وإعادة إعمار سوريا وتوفير الظروف لعودة اللاجئين إلى وطنهم.



واعتبر الجانب الإيراني العقوبات على الحكومة السورية وتسييس كيفية توزيع المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار هذا البلد أحد عوامل تفاقم الظروف الصعبة للشعب السوري، ودعا إلى رفعها جميعها.



بدورها أعربت الممثلة الخاصة لوزارة الخارجية النرويجية عن تقديرها لجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تسهيل المباحثات والحل السياسي للأزمة السورية، لا سيما في إطار صيغة أستانة.



وقالت هيرالدستاد إنه نظرا لعضوية بلادها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي فإنها تعير أهمية كبيرة لدفع العملية السياسية في هذا البلد لا سيما في إطار اللجنة الدستورية.



وأكد الجانبان ضرورة مواصلة محاربة الإرهاب في سوريا وفي عموم المنطقة.