استمرار ردود الأفعال على مؤتمر أربيل التطبيعي

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "الاجتماع الذي انعقد في اربيل يوم الجمعة الماضي لا علاقة له بحكومة الاقليم ولا الحكومة المحلية".



وأوضح أن القائمين على التجمع قدموا في احدى المرات طلبا لنا ولكننا رفضناه بسبب تفشي فيروس كورونا، وفي المرة الثانية قدموا نفس الطلب ورفعناه الى وزارة الداخلية وتم رفضه ايضا ولم يمنحوا الموافقة لا من الوزارة ولا من المحافظة، معربا عن أسفه بأنهم "استغلوا الموضوع على اعتبار أنه "ورشة عمل" و عقدوه في أحد الفنادق في أربيل تحت عنوان "الحرية والتعايش" بين المكونات.



وأكد خوشناو ان "التجمع تطرق الى مواضيع مخالفة لسياسة حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية مستغلا فضاء الحرية الذي تتمتع به منظمات المجتمع المدني في عملها في الإقليم".



واستطرد بالقول ان عددا من المشاركين بالتجمع يصدرون يوميا توضيحات حول تورطهم بالمشاركة فيه ويتحدثون بأنهم لم يأتوا إليه من أجل موضوع التطبيع.



ولفت محافظ أربيل إلى ان "ما يقلقنا بان هذا الموضوع أصبح مادة اعلامية ودعائية للانتخابات في المدن العراقية الاخرى، مردفا بالقول ان بعض الاحزاب السياسية استغلته وتدعي ان التجمع انعقد برعاية الاقليم على الرغم من ان اي شخص من الحكومة وشعب كردستان لم يحضر هذا التجمع لا بل اي كردي لم يحضر ايضا".



ونوه إلى ان "بعض المشاركين هم من العرب المقيمين في اربيل، ولكن الغالبية الساحقة من المشاركين هم من مناطق اخرى من العراق قدموا الى الاقليم لحضور التجمع وآخرين من خارج العراق".



وفي هذا الصدد أعلن وجهاء وشيوخ عشائر كربلاء عن استنكارهم لمؤتمر أربيل الداعي الى التطبيع مع الكيان الصهيوني.



وقال مدير شؤون العشائر في كربلاء المقدسة العميد زهير الياسري لوكالة المعلومة ان “عشائر كربلاء ووجهائها عقدت اجتماعا هذا اليوم وأعلنت عن موقفها الرافض لمؤتمر الذل الذي اجتمع فيه حثالات المجتمع من الخونة للعقيدة والوطن في اربيل للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.



وأضاف الياسري “اننا كعشائر كربلاء ندعو الشرفاء في العراق والعالم ان يقفوا صفا واحدا امام هذه المؤامرة البائسة، ومعاقبة جميع من دعا وحضر لهذا المؤتمر”.



وطالب “الجهات الحكومية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشاركين في هذا المؤتمر”.



وفي تصعيد خطير ووسط ترحيب إعلامي صهيوني، عُقد مؤتمر "السلام والاسترداد" في مدينة أربيل شمالي العراق، يوم الجمعة الماضي، والذي دعا إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني بحضور شخصيات عشائرية وقيادات بعثية سابقة في النظام البائد.



وأعربت الحكومة العراقية عن رفضها القاطع للاجتماعات التي تعقدها بعض الشخصيات بشكل غير قانوني بمدينة اربيل، والداعية لتطبيع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي.



وعربيا فقد شجب تجمع علماء جبل عامل مؤتر الذل والعار الذي أقيم في مدينة أربيل العراقية، والذي سوق للتطبيع مع العدو الصهيوني الغاشم.



وأكد التجمع اليوم الثلاثاء في بيان أن هذه الخطوة ساقطة وفاشلة، وقد ولدت ميته ولا قيمة فعلية لها، متوجها بالتحية إلى القيادات الرسمية والسياسية التي عبرت عن موقف الرفض لهذه الخطوة.



كما ووجه تحية إلى الموقف الشعبي والديني الرافض والمستنكر لكل أشكال التطبيع مع العدو، ويثني التجمع على إجراءات القضاء العراقي الشريف الذي جرم المطبعين. وإن دل ذلك على شيء، فإنه يدل على الوعي والمنعة لدى مكونات الشعب العراقي بكل أطيافه.



ورأى أن الشعب العراقي الأبي ثابت في دعمه لقضايا الأمة المحقة وعلى رأسها فلسطين وقضيتها العادلة.



ومن جانبه أكد الأمين العالم لحركة الأمة في لبنان الشيخ عبدالله الجبري أن التطبيع مع العدو محرم شرعا وقانونا وأن مؤتمر أربيل خيانة للعراق والشعب الفلسطيني.



استنكر الأمين العام لحركة الأمة الشيخ عبدالله جبري، انعقاد مؤتمر التطبيع الذي شهدته أربيل الأسبوع الماضي، مؤكدا أن “هذا العمل خيانة ليس للعراق وحسب، بل بحق الشعب العراقي بعربه وكرده، والشعوب الإسلامية والعربية، خصوصا الشعب الفلسطيني وقضيته”.



واعتبر أن “المجموعة التي شاركت في لقاء أربيل، خارجة عن الانتماء الوطني والقومي، وعن نسيج الشعب العراقي المقدام، الذي قاوم ومايزال الغزو الأميركي، وكل أشكال التطبيع والاتصال مع العدو الصهيوني”، مؤكدا أن “المشاركين في اللقاء الخياني أجرموا بحق الشعب العراقي وأصالته وتضحياته الكبيرة والعظيمة”.



ونوه الشيخ جبري بموقف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الذي أصدر مذكرات قبض بحق المشاركين في هذا المؤتمر، مؤكدا أن “أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو محرم شرعا وقانونا وعدالة، وبالتالي لا يجوز بأي شكل من الأشكال منح أي صفة قانونية أو إنسانية لكيان عنصري استيطاني استعماري مغتصب”.