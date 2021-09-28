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الثلاثاء 28 أيلول 2021 ساعة 21:40

احتجاجات شعبية تشهدها مدينة تعز اليمنية ضد مرتزقة العدوان

احتجاجات شعبية تشهدها مدينة تعز اليمنية ضد مرتزقة العدوان
وأفادت مصادر محلية من قلب المدينة بأنها تشهد تظاهرات شعبية كبيرة، احتجاجا على تدهور الحالة الاقتصادية وارتفاع الأسعار بسبب انهيار العملة الوطنية، في ظل تواطئ من مرتزقة فنادق الرياض.

وفي هذا السياق طالب ناشطون على مواق التواصل الاجتماعي باستمرار المظاهرات الشعبية وطرد كل مسؤولي ما تسمى "الشرعية" وميليشيا حزب الإصلاح من المدينة، وذلك بسبب ما آلت إليه الأوضاع من انهيار اقتصادي كارثي، وارتفاع لأسعار المواد الغذائية.

ويذكر أنه كان قد أصيب شاب من المتظاهرين، إثر قيام مسلحي ميليشيا حزب الإصلاح بالاعتداء على المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي باتجاههم.

ومنذ الصباح الباكر اليوم شهدت مدينة تعز إغلاقا تاما للمتاجر والمراكز التجارية والبنوك وشركات الصرافة وتوقفت حركة المواصلات وأغلب المرافق الحكومية، والتزم الموظفون البقاء في منازلهم رفضا للوضع المعيشي المتردي الذي وصل إلى كل بيت في المحافظة.

فيما سار محتجون غاضبون بمسيرات في شارع جمال عبدالناصر بالمدينة، مرددين هتافات تطالب بإسقاط النظام ورحيل ما تسمى الشرعية قبل أن يتوجه عدد منهم لنزع صور الفار هادي من على الجسر الوحيد بالمدنية.

كما أغلق المحتجون معظم الشوارع الرئيسة بالمدينة وأحرقوا الإطارات، وأظهرت مقاطع فيديو المتظاهرين وهم يمزقون صورة عملاقة للفار هادي في شارع جمال، فيما بث ناشطون لقطات توضح قيام مسلحين بزي مدني بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين في دوار المسبح وسط الشارع المذكور.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بطرد نهائي لحكومة هادي وتحالف العدوان، من اليمن، محملين ثالوث الأزمات مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية.

وأكدت مصادر محلية أن قوات محور تعز التابعة للإصلاح، قامت بإطلاق النار على المتظاهرين، في محاولة لقمع الاحتجاجات.

وأوضحت أن عملية إطلاق النيران أسفرت عن مقتل شخصين وجرح عدد من المواطنين المحتجين.

يشار إلى أن التظاهرات امتدت إلى الأرياف الجنوبية لمدينة تعز، حيث أفاد سكان أن مديريتي التربة والمعافر شهدتا تظاهرات وقطعا للشوارع للمرة الأولى جراء الانهيار القياسي للعملة.

وذكرت مصادر أن التظاهرات امتدت إلى عدد من المناطق الخاضعة للعدوان ومرتزقته، منها مدينة التربة ومنطقة المنصورة بمديريات الشمايتين وسوق الأحد والشعوبة بمديرية المعافر ومناطق عديدة ومدن في الحجرية بريف تعز.






 
رقم : 956230
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