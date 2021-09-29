وقال المصدر الإيراني للوكالة تعليقا على اجتماع شمخاني بوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية "عادل الجبير" في بغداد: لا صحة لخبر لقاء أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني مع مسؤولين سعوديين ولاتوجد خطط في هذا الصدد.



ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين عراقيين قولهم إن مسؤولين من السعودية وإيران التقوا سراً في بغداد قبل نحو أسبوع، وعقدوا جولة مباحثات هي الرابعة التي تستضيفها بغداد لاحتواء الأزمة بينهما.



ونقلت الوكالة عن مسؤول عراقي أن اللقاء لم يكن وزاريا لكنه كان إيجابيا، وتناول قضايا منها إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.





وفي سياق متصل، نقلت صحيفة طهران تايمز عن مصادر أن أمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني مثّل إيران في اللقاء، بينما مثّل الجانب السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.



وانطلقت جلسات الحوار بين إيران والسعودية في إبريل/نيسان الماضي في بغداد بعد أن تكللت جهود الحكومة العراقية بالنجاح لجمع الطرفين على طاولة واحدة.







