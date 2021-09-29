مقتل 6 مسلحين موالين لتركيا جراء الاقتتال بريف الحسكة

وأفادت مصادر محلية من رأس العين: "باستمرار الاقتتال الذي اندلع ظهر يوم أمس بين مجموعتين إرهابيتين تتبعان لما يسمى "فرقة المعتصم" المنضوية تحت ما يسمى "الجيش الحر" الإرهابي الموالي لقوات الاحتلال التركي في مدينة رأس العين ما أدى إلى مقتل 6 إرهابيين وإصابة 5 آخرين من الطرفين".



وقالت المصادر: "اندلع أمس اقتتال بين مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة رأس العين المحتلة جراء خلاف بين مجموعتين من إرهابيي ما يسمى "فرقة المعتصم" للسيطرة على الحواجز والاستيلاء على منازل المدنيين الذين تهجروا تحت التهديد بالقتل والخطف إلى المناطق الآمنة حيث ينتشر الجيش العربي السوري".



وأشارت المصادر إلى أن "الإرهابيين المتقاتلين استخدموا خلال الاشتباكات أسلحة رشاشة وقواذف "آر بي جي" ومدافع الهاون وأسفرت أيضا عن وقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة وممتلكات الأهالي وتدمير عتاد عسكري للطرفين المتقاتلين".