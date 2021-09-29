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الأربعاء 29 أيلول 2021 ساعة 14:38

تدشين قاعدة إطلاق صاروخ ‘‘أريان 6‘‘ في مركز كورو للفضاء

تدشين قاعدة إطلاق صاروخ ‘‘أريان 6‘‘ في مركز كورو للفضاء
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لدراسات الفضاء خلال احتفال تدشين مجموعة الإطلاق الرابعة في مركز كورو بحضور 150 شخصاً بينهم وزير ما وراء البحار الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن الأولوية هي "الحفاظ على الجدول الزمني المقرر لسنة 2022".

وأنجز العمل في مجموعة الإطلاق بعد اشغال ضخمة استمرت ثماني سنوات وتأثرت وتيرتها بفعل جائحة كوفيد-19.

وكان المجلس الوزاري لوكالة الفضاء الأوروبية قرر في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2014 إطلاق برنامج "أريان 6" بتكلفة 700 مليون يورو وتتولى تمويله 13 من الدول الأعضاء.

وأوضح المركز الوطني لدراسات الفضاء أن قاعدة الإطلاق الجديدة ستساهم في "خفض تكاليف الإطلاق" مما يعزز "القدرة التنافسية لمنصات الإطلاق الأوروبية المستقبلية" ويوفر لأوروبا "الاستقلالية" في إطلاق رحلاتها الفضائية.

وشرح الرئيس التنفيذي لشركة "أريان سبايس" ستيفان إسرائيل أن أعمال التجميع والتحقق في مجموعة الإطلاق الرابعة تستلزم "عشرة ايام"، بينما تستغرق 30 يوماً في الوقت الراهن، آملاً في أن أن تصل الوتيرة مستقبلاً إلى 12 عملية إطلاق.
مصدر : وكالات
رقم : 956346
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