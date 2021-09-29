الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 29 أيلول 2021 ساعة 15:05

كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ في مرحلة مبكرة من تطوير صاروخ فرط صوتي

كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ في مرحلة مبكرة من تطوير صاروخ فرط صوتي
وعبرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان صحفي عن اعتقادها أن كوريا الشمالية في مرحلة مبكرة من تطوير صاروخ فرط صوتي وسيتطلب نشره وقتا طويلا، نظرا لتقييم مواصفات الصاروخ الذي قالت بيونغ يانغ إنها اختبرته أمس الثلاثاء.

وأفادت الهيئة بأنها "ترى أنه من الممكن حاليا رصده واعتراضه من خلال الأصول المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ولكن يبدو أنه من غير المرجح أن يكون اعتراضه سهلا في حال نشره فعليا بعد مروره بمرحلة الاختبار واكتماله".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في وقت سابق اليوم إن كوريا الشمالية أطلقت أمس صاروخا فرط صوتي تحت اسم "هواسونغ-"8، تم تطويره حديثا.

وذكرت الوكالة أنه أول إطلاق تجريبي لهذا النوع، وأن العلماء تأكدوا من قدرة التحكم في تحليق الصاروخ وسلامته في مرحلة النشاط بالاضافة الى المؤشرات التقنية الخاصة بالجزء المنفصل وسمات التحليق وغيرها.
مصدر : وكالات
رقم : 956350
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
آية الله رئيسي: ثمة استعداد جيد في مختلف الدول للتعاون مع ايران
آية الله رئيسي: ثمة استعداد جيد في مختلف الدول للتعاون مع ايران
في الذكرى الـ21.. ما هي نتائج انتفاضة الأقصى المبارك؟
في الذكرى الـ21.. ما هي نتائج انتفاضة الأقصى المبارك؟
29 أيلول 2021
ما هي الأهداف الاستراتيجية التي تحققت بإرسال الوقود الإيراني إلى لبنان؟
ما هي الأهداف الاستراتيجية التي تحققت بإرسال الوقود الإيراني إلى لبنان؟
29 أيلول 2021
طهران: شمخاني لم يجر لقاءا مع "الجبير" في #بغداد
طهران: شمخاني لم يجر لقاءا مع "الجبير" في #بغداد
29 أيلول 2021
تسريع آلة قمع آل خليفة.. من الغسيل الرياضي إلى مداعبة الغرب
تسريع آلة قمع آل خليفة.. من الغسيل الرياضي إلى مداعبة الغرب
29 أيلول 2021
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني
29 أيلول 2021
السعودية تواصلت مع
السعودية تواصلت مع 'اسرائيل' وتتخبط خبط عشواء.. الى أين المستقر؟
28 أيلول 2021
السلطة الفلسطينية تهاجم "إسرائيل" وتدين جرائمها.. هل كانت شريكاً في ذلك؟
السلطة الفلسطينية تهاجم "إسرائيل" وتدين جرائمها.. هل كانت شريكاً في ذلك؟
28 أيلول 2021
على وقع الخلافات بشأن قوانين الانتخابات.. إلى أين يمضي المشهد الليبي؟
على وقع الخلافات بشأن قوانين الانتخابات.. إلى أين يمضي المشهد الليبي؟
28 أيلول 2021
الذرية الإيرانية: أميركا ليست مؤهلة للحديث عن الاتفاق النووي الايراني
الذرية الإيرانية: أميركا ليست مؤهلة للحديث عن الاتفاق النووي الايراني
28 أيلول 2021
الوحدة والمقاومة والهوية الفلسطينية مثلث ذهبي يمكنه أن يحقق طموحات الشعب الفلسطني
الوحدة والمقاومة والهوية الفلسطينية مثلث ذهبي يمكنه أن يحقق طموحات الشعب الفلسطني
28 أيلول 2021
آية الله خامنئي: الفترة بين عاشوراء والأربعين من أهم الفترات بتاريخ الإسلام
آية الله خامنئي: الفترة بين عاشوراء والأربعين من أهم الفترات بتاريخ الإسلام
27 أيلول 2021
قائد الثورة الاسلامية يقيم عزاء بذكرى اربعين الامام الحسين (ع)
قائد الثورة الاسلامية يقيم عزاء بذكرى اربعين الامام الحسين (ع)
27 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
في الذكرى الـ21.. ما هي نتائج انتفاضة الأقصى المبارك؟
ما هي الأهداف الاستراتيجية التي تحققت بإرسال الوقود الإيراني إلى لبنان؟
تسريع آلة قمع آل خليفة.. من الغسيل الرياضي إلى مداعبة الغرب
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني