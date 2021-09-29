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الأربعاء 29 أيلول 2021 ساعة 15:29

برهم صالح يتلقى رسالة خطية من ماكرون.. ماذا تضمنت؟

برهم صالح يتلقى رسالة خطية من ماكرون.. ماذا تضمنت؟
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقية في بيان، أن ّ "الرئيس صالح استقبل اليوم في قصر السلام ب‍بغداد، السفير الفرنسي لدى العراق أريك شوفالييه".

وأضاف البيان "في مستهل اللقاء نقل السفير أريك شوفالييه، رسالة خطّية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس برهم صالح تضمّنتْ شكره وتقديره لحفاوة استقباله خلال زيارته الأخيرة لعدد من المدن العراقية، وتثمّينه للجهود التي يبذلها العراق من أجل دعم أمنه واستقراره الداخلي ومساعيه الحثيثة لإرساء السلام في المنطقة، وتخفيف توتراتها، كما أكد فيها أن فرنسا ستبقى شريكاً أساسياً للعراق من خلال التعاون المشترك اقتصادياً وسياسيا".

وبحسب البيان، نقل الرئيس برهم صالح من خلال السفير، "تحياته إلى الرئيس ماكرون، مؤكداً تطلع العراق لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها نحو المزيد من التعاون الثنائي المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، والعمل على إرساء السلام في المنطقة".

وأكد صالح أنّ "السياسة المتوازنة للعراق مبنية على دعم أمنه واستقراره وإعادة العراق لدوره المحوري الفاعل في المنطقة". مضيفاً أن "العراق يتطلع إلى التعاون في قضايا مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والتجاري والعمل الوثيق في مجال حماية البيئة ومعالجة الآثار الكبيرة للتغير المناخي".
مصدر : وكالات
رقم : 956352
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