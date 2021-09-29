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الأربعاء 29 أيلول 2021 ساعة 16:40
الصدر: ما زلنا بانتظار اعتقال المشاركين في مؤتمر التطبيع
وذكر الصدر في تغريدة له انه " في حال عدم اعتقالهم فلنا إجراءات (وطنية) صارمة ضد المطبعين والمشاركين".
وأدناه نص التغريدة:
مصدر :
وكالات
رقم :
956362
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