الصدر: ما زلنا بانتظار اعتقال المشاركين في مؤتمر التطبيع

اسلام تايمز (العراق) - أكد زعيم التيار الصدري العراقي السيد مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، انه مازل بانتظار تطبيق مذكرة الاعتقال الصادرة بحق المشاركين في مؤتمر التطبيع.