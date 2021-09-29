الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 29 أيلول 2021 ساعة 18:04

بطلب من البوليساريو.. محكمة أوروبية تلغي اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب

بطلب من البوليساريو.. محكمة أوروبية تلغي اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب
مخاوف من محاولات الإخوان… والبرهان يؤكد حماية الثورة السودانية

وينص الحكم الذي أصدرته المحكمة، ومقرها في لوكسمبورغ، اليوم الأربعاء بناء على دعوى قدمتها جبهة البوليساريو، على إلغاء قرارات المجلس الأوروبي المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بالأفضليات التعريفية الممنوحة من قبل الاتحاد إلى المنتجات المغربية والأخرى الخاصة بالشراكة في مجال الصيد البحري المستدام.

وخلصت المحكمة إلى أن هاتين الاتفاقيتين أبرمتا "دون مراعة ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية باعتباره طرفا معنيا بهما"، وأنهما "لا تمنحانه حقوقا بل تفرضان عليه واجبات"، مشيرة إلى أن الحكم يستند إلى اعتبار جبهة البوليساريو "جهة معترف بها دوليا كممثل عن شعب الصحراء الغربية".

ولفتت المحكمة إلى أن قرارها الجديد لن يدخل حيز التنفيذ إلا في غضون شهرين، مع استمرار العمل بالاتفاقيتين خلال هذه الفترة.

وفي ظل هذا الحكم، تعهد المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في بيان مشترك بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية" بين الجانبين، ومواصلة العمل على تطوير الأبعاد المتعددة للشراكة الاستراتيجية التي تم إطلاقهما بين الجانبين في عام 2019.
مصدر : وكالات
رقم : 956370
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
آية الله رئيسي: ثمة استعداد جيد في مختلف الدول للتعاون مع ايران
آية الله رئيسي: ثمة استعداد جيد في مختلف الدول للتعاون مع ايران
في الذكرى الـ21.. ما هي نتائج انتفاضة الأقصى المبارك؟
في الذكرى الـ21.. ما هي نتائج انتفاضة الأقصى المبارك؟
29 أيلول 2021
ما هي الأهداف الاستراتيجية التي تحققت بإرسال الوقود الإيراني إلى لبنان؟
ما هي الأهداف الاستراتيجية التي تحققت بإرسال الوقود الإيراني إلى لبنان؟
29 أيلول 2021
طهران: شمخاني لم يجر لقاءا مع "الجبير" في #بغداد
طهران: شمخاني لم يجر لقاءا مع "الجبير" في #بغداد
29 أيلول 2021
تسريع آلة قمع آل خليفة.. من الغسيل الرياضي إلى مداعبة الغرب
تسريع آلة قمع آل خليفة.. من الغسيل الرياضي إلى مداعبة الغرب
29 أيلول 2021
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني
29 أيلول 2021
السعودية تواصلت مع
السعودية تواصلت مع 'اسرائيل' وتتخبط خبط عشواء.. الى أين المستقر؟
28 أيلول 2021
السلطة الفلسطينية تهاجم "إسرائيل" وتدين جرائمها.. هل كانت شريكاً في ذلك؟
السلطة الفلسطينية تهاجم "إسرائيل" وتدين جرائمها.. هل كانت شريكاً في ذلك؟
28 أيلول 2021
على وقع الخلافات بشأن قوانين الانتخابات.. إلى أين يمضي المشهد الليبي؟
على وقع الخلافات بشأن قوانين الانتخابات.. إلى أين يمضي المشهد الليبي؟
28 أيلول 2021
الذرية الإيرانية: أميركا ليست مؤهلة للحديث عن الاتفاق النووي الايراني
الذرية الإيرانية: أميركا ليست مؤهلة للحديث عن الاتفاق النووي الايراني
28 أيلول 2021
الوحدة والمقاومة والهوية الفلسطينية مثلث ذهبي يمكنه أن يحقق طموحات الشعب الفلسطني
الوحدة والمقاومة والهوية الفلسطينية مثلث ذهبي يمكنه أن يحقق طموحات الشعب الفلسطني
28 أيلول 2021
آية الله خامنئي: الفترة بين عاشوراء والأربعين من أهم الفترات بتاريخ الإسلام
آية الله خامنئي: الفترة بين عاشوراء والأربعين من أهم الفترات بتاريخ الإسلام
27 أيلول 2021
قائد الثورة الاسلامية يقيم عزاء بذكرى اربعين الامام الحسين (ع)
قائد الثورة الاسلامية يقيم عزاء بذكرى اربعين الامام الحسين (ع)
27 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
في الذكرى الـ21.. ما هي نتائج انتفاضة الأقصى المبارك؟
ما هي الأهداف الاستراتيجية التي تحققت بإرسال الوقود الإيراني إلى لبنان؟
تسريع آلة قمع آل خليفة.. من الغسيل الرياضي إلى مداعبة الغرب
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني