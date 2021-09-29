الصحة اللبنانية: 626 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا

اسلام تايمز (لبنان)- أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في لبنان، في تقريرها اليومي، “تسجيل 626 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” عن يوم أمس، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 623609″.