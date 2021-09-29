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الأربعاء 29 أيلول 2021 ساعة 19:23
الصحة اللبنانية: 626 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا
وأوضحت أنّه “تمّ 623 إصابة بين المقيمين و3 حالات بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 10 وفيّات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8316”.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
956381
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