سوريا.. اشتباكات بين مرتزقة تركيا ومسلحي العشائر في محيط إعزاز

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن اقتتالاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة دار بين إرهابيي ما تسمى (الجبهة الشامية) المدعومة من قوات الاحتلال التركي وأبناء عشيرة (الموالي) في محيط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي على خلفية اختطاف مرتزقة النظام التركي امرأتين من العشيرة واقتيادهما إلى أحد مقارهم.



ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات تسببت بحالة من الخوف والهلع بين الأهالي في المدينة الذين اضطروا لترك أعمالهم والاختباء في منازلهم لفترة طويلة.



قتلى ومصابون في صفوف مرتزقة الاحتلال التركي بريف الحسكة



وعلى صعيد متصل قتل 6 إرهابيين من مرتزقة الاحتلال التركي وأصيب 5 آخرون جراء تواصل الاقتتال الذي اندلع فيما بينهم أمس في مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي الغربي.



وأفادت مصادر محلية من رأس العين لـ سانا باستمرار الاقتتال الذي اندلع ظهر يوم أمس بين مجموعتين إرهابيتين تتبعان لما يسمى (فرقة المعتصم) المنضوية تحت ما يسمى (الجيش الحر) الإرهابي الموالي لقوات الاحتلال التركي في مدينة رأس العين ما أدى إلى مقتل 6 إرهابيين وإصابة 5 آخرين من الطرفين.



واندلع أمس اقتتال بين مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة رأس العين المحتلة جراء خلاف بين مجموعتين من إرهابيي ما يسمى (فرقة المعتصم) للسيطرة على الحواجز والاستيلاء على منازل المدنيين الذين تهجروا تحت التهديد بالقتل والخطف إلى المناطق الآمنة حيث ينتشر الجيش العربي السوري.



ولفتت المصادر إلى أن الإرهابيين المتقاتلين استخدموا خلال الاشتباكات أسلحة رشاشة وقواذف (آر بي جي) ومدافع الهاون وأسفرت أيضاً عن وقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة وممتلكات الأهالي وتدمير عتاد عسكري للطرفين المتقاتلين.