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الأربعاء 29 أيلول 2021 ساعة 20:12

الشيخ الزكزاكي يكشف تفاصيل هجوم القوات النيجرية على عائلته

الشيخ الزكزاكي يكشف تفاصيل هجوم القوات النيجرية على عائلته
وأضاف الشيخ الزكزاكي في مقابلة مع قناة برس تي في نقلتها قناة العالم الإخبارية:"كنت طالبا في فرع الاقتصاد وكنت احضر الاجتماعات الاسلامية وكنت اشجع على نشر التعاليم الاسلامية وعندما كنا طلاب الجامعة كانت لدينا نشاطات اسلامية".

وتابع الشيخ الزكزاكي:"في نيجيريا كنا نشكل صدى الثورة الاسلامية في ايران وعندما يعطى الشعب الخيار لاتخاذ قراره سيختار النظام الاسلامي".

وقال الشيخ زكزاكي:"قضيت 9 سنوات في السجن سبعة منها كانت في ثمانينات القرن الماضي".

وتابع الشيخ الزكزاكي قائلاً:" كنا في الجامعة نشارك في المناسبات الدينية وان السلطات كانت تهاجم المشاركين، السلطات هاجمت منزلي وان العديد من الحاضرين في المنزل وخارجه قتلوا، قتل عددا من اولادي امام عيني وما هزني هو ان السلطات كانت تطلق الرصاص بصورة عشوائية".

وأضاف الشيخ الزكزاكي:"قتل عددا من اولادي امام عيني وما هزني هو ان السلطات كانت تطلق الرصاص بصورة عشوائية، زوجتي اصيبت في الهجوم في منطقة المعدة والفخذ ولاتزال هناك رصاصة في جسمها، هناك رصاصة في جسمي وانا اعاني الان من ضعف في البصر".

وأكد الشيخ الزكزاكي على أننا لانزال نعيش تحت اوامر السلطات ولايحق لنا التحدث عن الهجوم الذي تعرضنا له.

وشدد الشيخ الزكزاكي على أن هناك الى وجود رصاصات في أجسام هو وزوجته.

وتابع الشيخ الزكزاكي:"السلطات لم تطبق قرارات المحكمة الى الان حيث قبضت على اكثر من 100 من المصابين، المحكمة اعطتنا الحق في تموز هذا العام للمطالبة بالتعويضات والسلطات لم تعطنا حتى اليوم اية خسائر".

وصرح الشيخ الزكزاكي بأن ماحصل في ابوجا هو ان السلطات هاجمت مسيرات رمزية لاحياء اربعينية الامام الحسين ع ما تسبب باستشهاد واصابة العشرات مشيراً الى أن ارقام الشهداء والجرحى غير دقيقة الى الان وسنعلن عنها قريبا وبعض القتلى كانوا من المارة الذين لم يشاركوا في المسيرة".
رقم : 956387
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