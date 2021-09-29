ابن سلمان يتمسك مجددا بـ'مبادرة السعودية' لوقف اطلاق النار في اليمن

النساء في الحكومة التونسية.. قيس يبعث رسالة للإخوان



واوضحت الوكالة انه خلال لقائه جيك سوليفان مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي في السعودية اليوم الاربعاء اكد بن سلمان على ما أسماها "مبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن التي تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة وفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية من وجهات مختارة وإليها".



ولاتتضمن المبادرة السعودية إنهاء الحصار الظالم المفروض على اليمن، وبحسب صنعاء تتضمن االمبادرة وصاية سعودية ضمنية على المطارات والموانئ اليمنية دون تقديم ضمانات بعدم عودة الغارات السعودية على اليمن.



وناقش ولي عهد السعودية ناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان الوضع في اليمن.



كما التقى سوليفان في السعودية بالأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر، وآخرين.



وفي 26 مارس 2015 أعلن وزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير من باحة البيت الأبيض في واشنطن تشكيل تحا6لف عسكري من عدة دول وانطلاق عملية عسكرية ضد اليمن تحت مسمى عاصفة الحزم.



وبعد ست سنوات من العدوان والحصار وتضحيات جسيمة تمكن اليمن من الصمود وتطوير قدراتها العسكرية وأصبح قادرا على ردع العدوان والرد على جرائمه وضرب أهداف عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا دول العدوان، وحول يوم بداية العدوان إلى ذكرى للصمود.

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