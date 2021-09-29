الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 29 أيلول 2021 ساعة 21:10

ابن سلمان يتمسك مجددا بـ'مبادرة السعودية' لوقف اطلاق النار في اليمن

ابن سلمان يتمسك مجددا بـ
النساء في الحكومة التونسية.. قيس يبعث رسالة للإخوان

واوضحت الوكالة انه خلال لقائه جيك سوليفان مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي في السعودية اليوم الاربعاء اكد بن سلمان على ما أسماها "مبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن التي تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة وفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية من وجهات مختارة وإليها".

ولاتتضمن المبادرة السعودية إنهاء الحصار الظالم المفروض على اليمن، وبحسب صنعاء تتضمن االمبادرة وصاية سعودية ضمنية على المطارات والموانئ اليمنية دون تقديم ضمانات بعدم عودة الغارات السعودية على اليمن.

وناقش ولي عهد السعودية ناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان الوضع في اليمن.

كما التقى سوليفان في السعودية بالأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر، وآخرين.

وفي 26 مارس 2015 أعلن وزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير من باحة البيت الأبيض في واشنطن تشكيل تحا6لف عسكري من عدة دول وانطلاق عملية عسكرية ضد اليمن تحت مسمى عاصفة الحزم.

وبعد ست سنوات من العدوان والحصار وتضحيات جسيمة تمكن اليمن من الصمود وتطوير قدراتها العسكرية وأصبح قادرا على ردع العدوان والرد على جرائمه وضرب أهداف عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا دول العدوان، وحول يوم بداية العدوان إلى ذكرى للصمود.
تصنيف :
مصدر : وكالات
رقم : 956394
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
آية الله رئيسي: ثمة استعداد جيد في مختلف الدول للتعاون مع ايران
آية الله رئيسي: ثمة استعداد جيد في مختلف الدول للتعاون مع ايران
في الذكرى الـ21.. ما هي نتائج انتفاضة الأقصى المبارك؟
في الذكرى الـ21.. ما هي نتائج انتفاضة الأقصى المبارك؟
29 أيلول 2021
ما هي الأهداف الاستراتيجية التي تحققت بإرسال الوقود الإيراني إلى لبنان؟
ما هي الأهداف الاستراتيجية التي تحققت بإرسال الوقود الإيراني إلى لبنان؟
29 أيلول 2021
طهران: شمخاني لم يجر لقاءا مع "الجبير" في #بغداد
طهران: شمخاني لم يجر لقاءا مع "الجبير" في #بغداد
29 أيلول 2021
تسريع آلة قمع آل خليفة.. من الغسيل الرياضي إلى مداعبة الغرب
تسريع آلة قمع آل خليفة.. من الغسيل الرياضي إلى مداعبة الغرب
29 أيلول 2021
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني
29 أيلول 2021
السعودية تواصلت مع
السعودية تواصلت مع 'اسرائيل' وتتخبط خبط عشواء.. الى أين المستقر؟
28 أيلول 2021
السلطة الفلسطينية تهاجم "إسرائيل" وتدين جرائمها.. هل كانت شريكاً في ذلك؟
السلطة الفلسطينية تهاجم "إسرائيل" وتدين جرائمها.. هل كانت شريكاً في ذلك؟
28 أيلول 2021
على وقع الخلافات بشأن قوانين الانتخابات.. إلى أين يمضي المشهد الليبي؟
على وقع الخلافات بشأن قوانين الانتخابات.. إلى أين يمضي المشهد الليبي؟
28 أيلول 2021
الذرية الإيرانية: أميركا ليست مؤهلة للحديث عن الاتفاق النووي الايراني
الذرية الإيرانية: أميركا ليست مؤهلة للحديث عن الاتفاق النووي الايراني
28 أيلول 2021
الوحدة والمقاومة والهوية الفلسطينية مثلث ذهبي يمكنه أن يحقق طموحات الشعب الفلسطني
الوحدة والمقاومة والهوية الفلسطينية مثلث ذهبي يمكنه أن يحقق طموحات الشعب الفلسطني
28 أيلول 2021
آية الله خامنئي: الفترة بين عاشوراء والأربعين من أهم الفترات بتاريخ الإسلام
آية الله خامنئي: الفترة بين عاشوراء والأربعين من أهم الفترات بتاريخ الإسلام
27 أيلول 2021
قائد الثورة الاسلامية يقيم عزاء بذكرى اربعين الامام الحسين (ع)
قائد الثورة الاسلامية يقيم عزاء بذكرى اربعين الامام الحسين (ع)
27 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
في الذكرى الـ21.. ما هي نتائج انتفاضة الأقصى المبارك؟
ما هي الأهداف الاستراتيجية التي تحققت بإرسال الوقود الإيراني إلى لبنان؟
تسريع آلة قمع آل خليفة.. من الغسيل الرياضي إلى مداعبة الغرب
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني