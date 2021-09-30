الصفحة الرئيسية
0
الخميس 30 أيلول 2021 ساعة 08:11

صنعاء تحمل حزب الاصلاح مسؤولية تدهور الأوضاع بالمحافظات الجنوبية

صنعاء تحمل حزب الاصلاح مسؤولية تدهور الأوضاع بالمحافظات الجنوبية
وحمل البخيتي في لقائه مع قناة الميادين مساء الاربعاء، "حزب الإصلاح" المسؤولية الأكبر في تردي الأوضاع الاقتصادية خاصة مع منعه صرف الرواتب في مناطق سيطرة ما يسمى بالمجلس الانتقالي، مؤكدا أن أنصار الله تؤيد الاحتجاجات ضد من يستنزف خيرات اليمن، وضد الاحتلال مشيرا في ذات الوقت إلى أن “السعودية والإمارات تحاولان استغلال التظاهرات في الجنوب لصالحهما على الرغم من وجود “صراع في المصالح” بينهما في اليمن.

وأكد البخيتي أن ثروات البلد ما زالت تنهب من قبل السعودية وحزب الإصلاح.

وبخصوص المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، أوضح أنه لا تأثير للفار هادي ولا لحزب الإصلاح في المفاوضات، لأن واشنطن هي صاحبة القرار فيها”.

ولفت إلى أنه رغم الحصار، فإن المناطق التي يسيطر عليها المجلس السياسي الاعلى في وضع مستقر أمنيا واقتصاديا.

وحول التحركات الأمريكية قال “إذا أرادت أمريكا وقف الحرب في اليمن فإنها لا تحتاج إلى أكثر من اتصال بالسعودية”، وأضاف أن “استمرار الحرب في المنطقة هي مصلحةٌ إسرائيليةٌ، وهي تحرك سوق السلاح”.
مصدر : وكالات
رقم : 956426
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اسلامي: على الوكالة الذرية الا تصبح العوبة بيد الجماعات الارهابية
اسلامي: على الوكالة الذرية الا تصبح العوبة بيد الجماعات الارهابية
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني
30 أيلول 2021
العميد فدوي: لا يتجرأ اليوم أحد على شن حرب عسكرية على الثورة الاسلامية
العميد فدوي: لا يتجرأ اليوم أحد على شن حرب عسكرية على الثورة الاسلامية
30 أيلول 2021
الاعتراف الأممي بـ منصور هادي رئيساً شرعياً لليمن مؤامرة سياسية
الاعتراف الأممي بـ منصور هادي رئيساً شرعياً لليمن مؤامرة سياسية
30 أيلول 2021
غموض مخيف يلف مصير الداعية السعودي سلمان العودة و العفو الدولية تطالب بإطلاق سراحه
غموض مخيف يلف مصير الداعية السعودي سلمان العودة و العفو الدولية تطالب بإطلاق سراحه
30 أيلول 2021
آية الله رئيسي: ثمة استعداد جيد في مختلف الدول للتعاون مع ايران
آية الله رئيسي: ثمة استعداد جيد في مختلف الدول للتعاون مع ايران
29 أيلول 2021
في الذكرى الـ21.. ما هي نتائج انتفاضة الأقصى المبارك؟
في الذكرى الـ21.. ما هي نتائج انتفاضة الأقصى المبارك؟
29 أيلول 2021
ما هي الأهداف الاستراتيجية التي تحققت بإرسال الوقود الإيراني إلى لبنان؟
ما هي الأهداف الاستراتيجية التي تحققت بإرسال الوقود الإيراني إلى لبنان؟
29 أيلول 2021
طهران: شمخاني لم يجر لقاءا مع "الجبير" في #بغداد
طهران: شمخاني لم يجر لقاءا مع "الجبير" في #بغداد
29 أيلول 2021
تسريع آلة قمع آل خليفة.. من الغسيل الرياضي إلى مداعبة الغرب
تسريع آلة قمع آل خليفة.. من الغسيل الرياضي إلى مداعبة الغرب
29 أيلول 2021
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني
29 أيلول 2021
السعودية تواصلت مع
السعودية تواصلت مع 'اسرائيل' وتتخبط خبط عشواء.. الى أين المستقر؟
28 أيلول 2021
السلطة الفلسطينية تهاجم "إسرائيل" وتدين جرائمها.. هل كانت شريكاً في ذلك؟
السلطة الفلسطينية تهاجم "إسرائيل" وتدين جرائمها.. هل كانت شريكاً في ذلك؟
28 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني
غموض مخيف يلف مصير الداعية السعودي سلمان العودة و العفو الدولية تطالب بإطلاق سراحه
الاعتراف الأممي بـ منصور هادي رئيساً شرعياً لليمن مؤامرة سياسية
في الذكرى الـ21.. ما هي نتائج انتفاضة الأقصى المبارك؟