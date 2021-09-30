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الخميس 30 أيلول 2021 ساعة 08:19

العميد صباحي فرد : الدفاع الجوي الايراني قادر على ضرب كافة الأجسام الطائرة

العميد صباحي فرد : الدفاع الجوي الايراني قادر على ضرب كافة الأجسام الطائرة
جاء ذلك خلال مراسم احياء ذكرى 241 شهيدا من منتسبي قوات الدفاع الجوي خلال فترة الحرب المفروضة؛ اقيمت يوم الاربعاء بمقر قيادة الدفاع الجوي في طهران، برعاية العميد صباحي فرد وحضور جمع من المسؤولين وكبار القادة لدى هذه القوة المسلحة، الى جانب اسر الشهداء الابرار.

واكد ان اعداء ايران، فرضوا تلك الحر التي لم تكن اقل شدة من الحروب العالمية، وذلك لاجهاض الثورة الاسلامية؛ مضيفا : لكن هذا المخطط لم يتحقق بفضل تضحيات الشهداء والمجاهدين من ابناء الشعب الايراني المرابطين في ساحات القتال الذين وحملوا المهج على الاكف دون ان يسمحوا للعدو بالاحتلال قيد انملة من تراب الوطن.

ولفت، ان قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني استطاعت ان تجدد اسطولها لثلاث مرات على مدى سنوات الحرب الثماني؛ مردفا ان هذه القوة المسلحة تمكنت من استهداف 650 مقاتلة عراقية انذك.

وشدد العميد صباحي فرد، قائلا : ان الدفاع الجوي بالجيش الايراني، تمتلك اليد الطولى في المنطقة؛ والاعداء يعلمون جيدا بانهم عاجزون عن اي مواجهة امام هذه القوة المسلحة الايرانية العظيمة.
مصدر : وكالات
رقم : 956429
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