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الخميس 30 أيلول 2021 ساعة 12:33

معركة مأرب هي من تحدد الطرف الذي يفرض الحل في اليمن

زهراء أحمد- اسلام تايمز
معركة مأرب هي من تحدد الطرف الذي يفرض الحل في اليمن
وأوقع العدوان والقصف الجوي مئات القتلى من المدنيين لغرض السيطرة على هذه المنطقة الغنية بالنفط والتي تعزز الموقف التفاوضي لمن يمتلك السيطرة عليها في اي محادثات سلام مقبلة .

وتتزامن هذه الهجمات مع زيارة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، حيث أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية بأن جيك سوليفان مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي أجرى نقاشاً تفصيلياً بشأن الحرب في اليمن، في اجتماع مع ولي العهد السعودي  محمد بن سلمان. 

ويزور سوليفان السعودية والإمارات هذا الأسبوع برفقة المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ ومبعوث بايدن إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك. 
والتقى سوليفان في السعودية بولي العهد، وكذلك الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر، وآخرين. 

وقال المسؤول الأميركي إن المسؤولين في الاجتماع ”أجروا نقاشاً تفصيلياً بشأن الحرب في اليمن، كما أوضح المسؤول الأميركي أيضا أن سوليفان شكر النظام السعودي على موقفه عبر السماح لآلاف الأفغان المعرّضين للخطر بالتوقف العابر في الأراضي السعودية“ خلال الانسحاب الأميركي من أفغانستان الشهر الماضي .

لذلك كان التحالف الذي تقوده السعودية ينوي السيطرة على مأرب قبل قيام أي محادثات مع المبعوث الأمريكي، ليكون موقفه قوياً في اي محادثات مقبلة، إلا أن الجيش اليمني واللجان الشعبية فتحت جبهات جديدة في مأرب واستبسلت في الدفاع عنها، لتضع التحالف الدولي وعملائها في موقف محرج وضعيف وعاجز
عن فرض أي واقع على ساحة النزاع، ويضع اليمنيين في موقع قوي واستراتيجي للتقدم نحو المحافظات الجنوبية وتحريرها من الاحتلال السعودي الذي تلقّى صفعة قوية من أنصار الله في أرض اليمن. 

وتشير الأمم المتحدة إلى وجود نحو 139 مخيماً في مدينة مأرب والمحافظة التي تحمل الاسم ذاته، وقد استقبلت نحو 2,2 مليون نازح. 

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها حيال تعريض مئات آلاف المدنيين للخطر جراء التصعيد العسكري الذي أجبر العديد من العائلات على الفرار نحو مخيمات جديدة كلما اقترب القتال منها.

الجيش اليمني واللجان الشعبية يسيطرون على المشارف الغربية للمدينة وعلى العديد من آبار النفط والغاز والجبهات المتعددة في المدينة، آخر معقل للحكومة الانقلابية الموالية للعدوان السعودي، وكذلك تمت السيطرة على مدينة البيضاء بعد طرد عناصر القا-عدة ودا-عش منها 
وعلى عدة مناطق في جبهة الجوبا جنوب محافظة مأرب، وايضاً على معسكر نصير وعدد من مقرات المرتزقة الموالين لتحالف العدوان، وسط انهيار العديد من معسكراتهم  بعد تكبدهم خسائر كبيرة. 

من يحكم سيطرته على مدينة مأرب، تعود اليه كل مقاليد الأمور، والجيش اليمني واللجان الشعبية هو من يتقدم على الأرض وفق كل الاحصائيات على الأرض، وستصبح هذه ضربة قاضية للنظام السعودي وللمرتزقة الذين راهنو على أن مأرب عصيّة ومحصنة، وهذا سيؤدي بدوره إلى أن أنصار الله  سيكونون على قاعدة صلبة في مفاوضاتهم، ولا يُستبعد أن يكون  سيناريو الانسحاب مشابهاً لما حصل للقوات الأمريكية في أفغانستان، ثم تتخلى السعودية عن مرتزقتها في جنوب اليمن، تاركة لهم يتلقون مصيرهم المحتوم بعد المرحلة الصعبة التي كلفتها الكثير خصوصاً بعد سلسلة الضربات التي تلقتها مؤخراً في عدة جبهات وبالخصوص الضربات الصاروخية وضربات الطائرات المسيرة في داخل أراضيها.
رقم : 956497
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