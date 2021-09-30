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الخميس 30 أيلول 2021 ساعة 12:44

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة
وأفاد مصدر محلي، باستشهاد الشاب محمد محمد عبد الكريم عمار (41 عاماً) جراء إطلاق الاحتلال النار عليه خلال صيده العصافير بالقرب من واد أبو قطرون شرق البريج وسط قطاع غزة.

وأوضح أن الشاب استشهد على الفور، ونقل جثمانه إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وكانت آليات عسكرية إسرائيلية، قد توغلت صباح اليوم الخميس، توغلا محدودا شرقي مدينة غزة، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب المزارعين شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وعقب استشهاد عمار، ارتفع عدد الشهداء في الضفة وغزة والقدس، إلى ثلاثة، منذ صباح اليوم، بعد استشهاد المقاوم علاء زيود في برقين، والشابة إسراء خزيمية من قباطية قرب المسجد الأقصى.
مصدر : وكالات
رقم : 956501
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