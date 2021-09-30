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الخميس 30 أيلول 2021 ساعة 12:53

برهم صالح: انتخابات تشرين نقطة تحول في منظومة الحكم

برهم صالح: انتخابات تشرين نقطة تحول في منظومة الحكم
وقال صالح في مقابلة صحفية لعدد من وسائل الإعلام إن "هنالك تشكيكاً وتساؤلاً حول الانتخابات واختلافها عن سابقاتها".

وأضاف: "عملنا على تهيئة مستلزمات الانتخابات"، مبينا أن "العراق، مر بظروف عصيبة والجميع يدرك ضرورة الإصلاح وأن المنظومة الحالية غير قادرة على توفير حياة حرة كريمة للعراقيين".

وأشار إلى أن "انتخابات تشرين تمثل نقطة تحول في العراق، وستكون حدثاً مفصلياً وتمهد لمراجعة منظومة الحكم"، مؤكداً أن "انتخابات تشرين تتوفر فيها ظروف اسهل من سابقتها".

وتابع "هناك استخدام كثير للمال السياسي"، داعياً "المؤسسات الاعلامية، العمل بمستوى الحدث والتشجيع على المشاركة في الانتخابات".

وشدد الرئيس العراقي، على أن "السلطة الرابعة لها دور مهم في تثبيت الخروقات".
مصدر : وكالات
رقم : 956502
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