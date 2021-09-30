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الخميس 30 أيلول 2021 ساعة 13:25

أنقرة تعلن عن سبب شرائها أسلحة من موسكو

أنقرة تعلن عن سبب شرائها أسلحة من موسكو
وأوضح الرئيس التركي أنه "لو باع الأمريكيون نظام الدفاع الصاروخي باتريوت لتركيا، لما اضطرت إلى شراء إس-400".

كما تحدث الرئيس عن تداعيات شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية على العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال أردوغان: "أعتقد أن الأمر يستحق ... لدينا الحق في تعزيز قدراتنا الدفاعية وفقا لما نراه صالحا".

ولا تزال صفقة صواريخ "إس-400" بين أنقرة وموسكو، أحد العوامل الرئيسية التي تثير التوتر في العلاقات الأمريكية - التركية، كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقلها في أكثر من مناسبة، واعتبرت أن هذه الصفقة تحد من التعاون العسكري التقني بين شركاء الناتو.
مصدر : وكالات
رقم : 956505
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