أنقرة تعلن عن سبب شرائها أسلحة من موسكو

وأوضح الرئيس التركي أنه "لو باع الأمريكيون نظام الدفاع الصاروخي باتريوت لتركيا، لما اضطرت إلى شراء إس-400".



كما تحدث الرئيس عن تداعيات شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية على العلاقات مع الولايات المتحدة.



وقال أردوغان: "أعتقد أن الأمر يستحق ... لدينا الحق في تعزيز قدراتنا الدفاعية وفقا لما نراه صالحا".



ولا تزال صفقة صواريخ "إس-400" بين أنقرة وموسكو، أحد العوامل الرئيسية التي تثير التوتر في العلاقات الأمريكية - التركية، كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقلها في أكثر من مناسبة، واعتبرت أن هذه الصفقة تحد من التعاون العسكري التقني بين شركاء الناتو.