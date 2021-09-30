واشنطن تعلن استعدادها لتطوير التعاون مع بيونغ يانغ

وقال سونغ كيم للصحفيين بعد انتهاء محادثاته مع نظيره الكوري الجنوبي، نوه كيو دوك، في جاكارتا، أمس الخميس: "لا نزال منفتحين أمام التعاون مع بيونغ يانغ لبحث كل نواحي المسائل الثنائية والإقليمية. وأريد أن أشير بشكل خاص إلى أنه لا توجد لدى الولايات المتحدة أي نوايا عدائية تجاه كوريا الشمالية".



وأكد الدبلوماسي الأمريكي أيضا استعداد واشنطن للتعاون مع بيونغ يانغ في المجال الإنساني.



وأجرى سونغ كيم، ونوه كيو دوك، في وقت سابق من هذا اليوم محادثات ثلاثية مع نظيرهما الياباني، تاكيهيرو فوناكوشي.



ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية صباح اليوم الخميس عن تصريح زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الذي أدلى به في الدورة الخامسة لمجلس الشعب الأعلى، مفاده أن واشنطن لا تزال تقف موقفا عدائيا من بيونغ يانغ، وأن التهديد العسكري من جانب الولايات المتحدة لا يزال موجودا.