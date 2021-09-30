القوات الاميركية تستقدم أسلحة وذخيرة لمحيط قاعدتين بريف ديرالزور

وافادت مصادر محلية ان القوات الاميركية قامت باستخدام الاسلحة والذخيرة في محيط المناطق المذكورة بهدف تجريبها.



وكانت القوات الأميركية المتمركزة شرقي سوريل قتلت 3 أشخاص بالرصاص، خلال عملية إنزال جوي في قرية الشحيل بريف دير الزور فجر يوم الاحد الماضي.



وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلا عن مصادر أهلية، إن القوات الأميركية المتمركزة شرقي البلاد قتلت 3 أشخاص بالرصاص، خلال عملية إنزال جوي في قرية الشحيل بريف دير الزور، وأن مجموعة من القوات الأميركية نفذت إنزالا جويا بطائرات مروحية في القرية الواقعة على ضفة نهر الفرات، "بالتوازي مع إطلاق نار كثيف على المنازل والأراضي الزراعية أدى إلى مقتل 3 أشخاص"​​​.