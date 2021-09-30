جمعية الوفاق ترفض زيارة وزير خارجية الاحتلال إلى البحرين

وقال بيان الوفاق "نقلت بعض وسائل الإعلام أخباراً مفادها أن وزير خارجية الكيان الصهيوني سيزور البحرين وهو خبر مستفز والزيارة مرفوضة بالمطلق وعليه أن لا يطأ أرض البحرين".



وأكد البيان الرفض القاطع ورفض كل شعب البحرين لتدنيس أرضنا وبلدنا، ونشدد على أن أي تواجد في البحرين يعني استفزاز لمشاعر البحرينيين ومحاولة يائسة لكسر كلمتهم وإرادتهم وتجاوز كبير لحق الشعب في قضاياه المصيرية والمبدئية".



وشددت جمعية الوفاق "على أن الداعي وهو النظام ليس له الحق ولم يفوضه شعب البحرين في أن يقيم علاقات مع الكيان الصهيوني، لذلك أي تواصل أو علاقات مرفوضة ومدانة ومستنكرة ولن يقبل بها شعبنا وسيتعاطى معها على أنها تهديد لاستقراره ووجوده".



كما اكد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي أنه من حق شعب البحرين الغيور والشجاع أنْ يخرج بكل الوسائل السلمية والحضارية للتعبير عن رفضه لزيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني، ومن سيخرجون اليوم أو غدا هم يعبرون عن نبض الشعب البحريني المتمسك بفلسطين.



وقد وصل وزير خارجية الكيان الإسرائيلي يائير لابيد إلى البحرين في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي بعد معاهدة التطبيع بين الجانبين العام الماضي.



ومن المقرر أنْ يفتتح لابيد سفارة الكيان الإسرائيلي في المنامة، وسيجري محادثات مع وزير الخارجية البحريني، كما من المقرر أنْ تنطلق أول رحلة جوية من المنامة إلى تل أبيب اليوم.



واوضح متحدث باسم وزارة خارجية الكيان الإسرائيلي أنه سيتم خلال الزيارة توقيع خمس مذكرات تفاهم بما في ذلك اتفاقيات تعاون بين المستشفيات وشركات المياه والكهرباء، مضيفا أنه تم توقيع اثنتي عشرة مذكرة تفاهم حتى الآن بين الجانبين.