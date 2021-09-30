عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف بمدينة القدس المحتلة، في بيان مقتضب: إن "59 مستوطنا، اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة".



يشار إلى أن قوات الاحتلال عند "باب السلسلة" (أحد أبواب المسجد الأقصى)، قتلت، فجر اليوم، المواطنة إسراء خالد عارف خزيمية (30 عاما) من بلدة "قباطية" في جنين، وهي أم لأربعة أطفال، بعد خروجها من صلاة الفجر في المسجد الأقصى.



وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.



ويتعرض الشبان المقدسيون وبالتوازي مع جرائم الاحتلال لاستفزازات يومية من المستوطنين الذين ينظمون المسيرات والتجمعات عدا عن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى.



وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين اليهود باقتحام "الأقصى" على فترتين؛ صباحية ومسائية تستمران عدة ساعات.