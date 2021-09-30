رئيسي يدعو لقيود ذكية بشان كورونا تجريبياً في إحدى المحافظات

وفي تصريحه اليوم الخميس خلال اجتماع رؤساء اللجان التخصصية التابعة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في البلاد، أشار رئيسي إلى اهمية التزام التوصيات الصحية في السيطرة على مرض كورونا وقال: على المواطنين الأعزاء بذل الاهتمام الجاد بالأمور الصحية في جميع الأيام، خاصة في المراسم المتعلقة بالأيام العشر الأواخر من شهر صفر.



وأكد رئيس الجمهورية على الإسراع بعملية التطعيم العام خاصة للطلبة الجامعيين وتلامذة المدارس، وأضاف: إن التحصين العام للمواطنين من أجل رفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا أمر ضروري، وفي هذا السياق يتوجب تطعيم الكوادر الصحية والطبية بالجرعة الثالثة للقاح كورونا نظرا لتعرضهم لخطر الإصابة أكثر من غيرهم.



وفي الاجتماع تم البحث وتبادل وجهات النظر حول موضوع افتتاح الجامعات في أنحاء البلاد خلال الشهر القادم والافتتاح التدريجي للمدارس بعد الاطمئنان على سلامة التلامذة والمعلمين وأولياء أمورهم على أساس التزام التوصيات الصحية خلال الشهر (الإيراني) الثامن (23 تشرين الأول /أكتوبر-22 تشرين الثاني/نوفمبر) وتقرر طرح هذا الموضوع خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا يوم السبت القادم.



وخلال الاجتماع أيضا تم البحث حول رفع قيود كورونا للكثير من الأعمال عبر الإدارة الذكية خلال الأسابيع القادمة.