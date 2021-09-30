البحرين ترفض التطبيع مع العدو الصهيوني

هي اول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي، بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين المنامة و"تل ابيب" الذي أبرم العام الماضي 2020 برعاية أميركية، ومن المقرر ان يفتتح لابيد سفارة كيان "إسرائيل" في المنامة، وسيجري محادثات مع نظيره البحريني.



البحرين هي رابع دولة عربية تعترف بهذا الكيان اللقيط منذ اعلن احتلاله فلسطين عام 1948، وعلى مدى عقود، قاطعت معظم الدول العربية الكيان المزروع بالقوة على ارض فلسطين المحتلة، وأصرت على أنها لن تقيم علاقات معها إلا بعد تسوية النزاع الفلسطيني، وقد تنصلت مصر ثم الاردن ثم اعلنت الامارات التطبيع المباشر تلتها البحرين الرابعة في ترتيب التطبع المذل.



وفي هذا الصدد إنطلقت في البحرين تظاهرات شعبية غاضبة منددة بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي بالتزامن مع وصول وزير خارجية الإحتلال "يائير لابيد" الى المنامة.



وكانت أطلقت دعوات شعبية للاحتجاج على الزيارة في الشارع وتحديدا في المنامة، وقد خرجت حركات غاضبة في أبوصيبع والشاخورة حيث أشعلت نيران الغضب في شارع الشهداء رفضا لاستقبال وزير خارجية الكيان الصهيوني الغاضب وتدنيس الأرض البحرينية بافتتاح سفارة العدو.



بالموازاة، أطلق مغردون بحرينيون هاشتاغ #البحرين_ترفض_الصهاينة لتأكيد معارضة الزيارة بشكل تام.



وعلّق المرجع الوطني الكبير في البحرين آية الله "الشيخ عيسى قاسم" على الخبر، فقال حسابه على موقع "تويتر" إن "التطبيع الخياني الخسيس مع العدو الصهيوني واحد من حروب السياسة الحكومية في البحرين على الشعب، مع الإخافة، والإفقار، والسجن، والتهجير، والإذلال، والتهميش، وسلب الحقوق. كان الله في عون هذا الشعب".



وأضاف "البحرين تصر على هويتها أمام سياسة حكومتها، والمقاومة ستطول، والمعركة معركة هوية مصيرية".



وتابع "شعبنا المؤمن حقيق بالحرية الكريمة، التامة، التي تليق بإنسانيته، وإيمانه. ولا عبودية لمخلوق من هذا الشعب، ولا عقوبات أصل، ولا بديل -تفرض عليه- يرضاها. على شعبنا ألا يقبل إلا بما يليق به، وأن يرفض ما لا يليق".



وأعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية رفضها المطلق لزيارة وزير خارجية كيان العدو الصهيوني إلى المنامة.



وقال بيان الوفاق "نقلت بعض وسائل الإعلام أخباراً مفادها أن وزير خارجية الكيان الصهيوني سيزور البحرين وهو خبر مستفز والزيارة مرفوضة بالمطلق وعليه أن لا يطأ أرض البحرين".



وأكد البيان الرفض القاطع ورفض كل شعب البحرين لتدنيس أرضنا وبلدنا، ونشدد على أن أي تواجد في البحرين يعني استفزاز لمشاعر البحرينيين ومحاولة يائسة لكسر كلمتهم وإرادتهم وتجاوز كبير لحق الشعب في قضاياه المصيرية والمبدئية".



وشددت جمعية الوفاق "على أن الداعي وهو النظام ليس له الحق ولم يفوضه شعب البحرين في أن يقيم علاقات مع الكيان الصهيوني، لذلك أي تواصل أو علاقات مرفوضة ومدانة ومستنكرة ولن يقبل بها شعبنا وسيتعاطى معها على أنها تهديد لاستقراره ووجوده".



كما اكد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي أنه من حق شعب البحرين الغيور والشجاع أنْ يخرج بكل الوسائل السلمية والحضارية للتعبير عن رفضه لزيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني، ومن سيخرجون اليوم أو غدا هم يعبرون عن نبض الشعب البحريني المتمسك بفلسطين.



وبدورها استنكرت حركة الحريات والديمقراطية ( حركة حق) البحرينية المعارضة، في بيان لها اليوم الخميس، زيارة وزير خارجية كيان الإحتلال الإسرائيلي "يائير لابيد" للمنامة بهدف افتتاح سفارة الإحتلال في العاصمة البحرينية.



وقالت الحركة إن “خيانة السلطات في البحرين وخطواتها المتسارعة للتطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي باتت لا تُحتَمل وتعبِّر عن استفزاز لمشاعر كل أبناء البحرين الذين يعبرون عن رفضهم وغضبهم من تدنيس تراب البحرين عبر استقبال شخصيات صهيونية تمثل كيان العدو”.



وأضافت الحركة ان “افتتاح سفارة لكيان العدو الإسرائيلي في المنامة خطوة علنية متقدمة في مسلسل التطبيع الذي تقوده السلطة غير الشرعية”، ولفتت الى ان ذلك “هو طعنة لشعب البحرين وخيانة لفلسطين وشعب فلسطين وستكون له تداعيات بعيدة المدى على أمن البحرين ودول الجوار وكذلك على المقاومة الفلسطينية خاصة ومحور المقاومة عامة”.



واكدت الحركة “المضي قدما لرفض هذه الخطوات واستنكارها”، وحذرت من “خطورة الوجود الأمني الصهيوني وضرورة كبحه بكل السُبُل المشروعة”.



