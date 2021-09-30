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الخميس 30 أيلول 2021 ساعة 21:07

المقداد: نرحب باي مبادرة لاستعادة العلاقات الطبيعية مع الدول العربية

المقداد: نرحب باي مبادرة لاستعادة العلاقات الطبيعية مع الدول العربية
وفي تصريحه للوكالة العربية السورية للانباء (سانا) اوضح المقداد ان سوريا ترحب باي مبادرة لاستعادة العلاقات الطبيعية مع الدول العربية الشقيقة ونتطلع الى ان يكون التعامل بين الدول العربية وفق مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وقال المقداد: ان تغير الأجواء السياسية الدولية تجاه الشأن السوري بشكل عام وتراجع الاستهداف العدائي لسورية في الخطاب الرسمي لمعظم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة جاء واضحاً وجليا خلال أعمال الجمعية العامة.

وكان المقداد قد اكد في كلمة سوريا أمام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين، أن معركة سوريا ضد الإرهاب متواصلة حتى تطهير كل أراضيها منه ولن يثنيها عن ذلك أي اعتداءات أو ضغوط خارجية وسيسجل التاريخ أن الشعب السوري لم يدافع فقط عن وطنه وحضارته في كفاحه ضد الإرهاب بل دافع أيضاً عن البشرية جمعاء مشدداً على أن سوريا تعمل على إنهاء الاحتلال الأجنبي عن أراضيها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.
رقم : 956581
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