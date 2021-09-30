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الخميس 30 أيلول 2021 ساعة 21:17

ولي عهد البحرين يجتمع برئيس وزراء كيان الاحتلال

ولي عهد البحرين يجتمع برئيس وزراء كيان الاحتلال
واعلنت الخارجية الإسرائيلية على حساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره على "تويتر" أن لابيد في مستهل محادثاته مع ولي عهد البحرين خاطبه بالقول: "أتشرف أن أكون هنا وأن أخطو معكم خطوة إضافية في بناء صرح العلاقات بيننا وفقا لنموذج من الشراكة والتعايش بين ثقافات وأديان".

ويعد هذا أول لقاء في التاريخ بين ولي عهد بحريني ومسؤول في كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وكان لابيد قد أجرى في المنامة في وقت سابق من اليوم محادثات مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياني، ومن المقرر أن يشارك في مراسم افتتاح سفارة كيان الاحتلال في العاصمة البحرينية المنامة.

وقد وصل وزير خارجية الكيان الإسرائيلي يائير لابيد إلى البحرين في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي بعد معاهدة التطبيع المخزئة بين الجانبين العام الماضي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تدشين كيان الاحتلال الإسرائيلي ومملكة البحرين، اليوم الخميس، خط الرحلات الجوية بينهما.

ووقع الكيان الاسرائيلي مع كل من الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إطار اتفاقيات تطبع الذل في طعنة للفلسطينيين والقضية الفلسطينية. ولحقت بهما المغرب والسودان.
مصدر : وكالات
رقم : 956585
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