الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 1 تشرين الأول 2021 ساعة 08:18

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية جنوبي الحسكة

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية جنوبي الحسكة
واكد مصدر صحفي نقلا عن مصادر محلية، سماع دوي انفجار قوي هز مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، ظهر الخميس 30 أيلول/ سبتمبر، ناتج عن قصف بالقذائف الصاروخية استهدف القاعدة الأمريكية غير الشرعية ضمن مبنى (مديرية حقول نفط الجبسة) وسط المدينة.

وتابعت المصادر أن سحابة كبيرة من الدخان تصاعدت من داخل القاعدة المذكورة.

وبينت المصادر أن عملية إطلاق القذائف الصاروخية تمت من الجهة الشمالية الغربية لمدينة الشدادي، وهي منطقة خالية من السكان، وتتشكل من تلال ووديان ومغاور، نظرا لأنها بقايا مقالع حجرية ورخام.

ورجحت المصادر وقوف أبناء القبائل العربية وراء الهجوم، مؤكدة أن القاعدة الأمريكية، أو ما تسمى “قاعدة التحالف الدولي” اللاشرعي، تعرضت في التاسع من الشهر الحالي للقصف بقذيفتين صاروخيتين وأن واحدة منها سقطت داخل القاعدة بشكل مباشر، وتلا ذلك حدوث استنفار كبير في محيط وداخل القاعدة.

يشار أن القواعد الأمريكية اللاشرعية بريف دير الزور الشرقي المتواجدة ضمن حقول النفط والغاز تعرضت لعدد من عمليات الهجوم والاستهداف عبر القذائف الصاروخية خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن التوسع الكبير في عمليات المقاومة العشائرية والرفض الشعبي للتواجد الأمريكي وممارساته مع تنظيم “قسد”، التي تتركز على سرقة النفط والثروات الباطنية والقمح.
مصدر : وكالات
رقم : 956626
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي يزور محافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غرب ايران
رئيسي يزور محافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غرب ايران
إلى أين وصل ملف "إدلب" السورية؟
إلى أين وصل ملف "إدلب" السورية؟
1 تشرين الأول 2021
معركة مأرب هي من تحدد الطرف الذي يفرض الحل في اليمن
معركة مأرب هي من تحدد الطرف الذي يفرض الحل في اليمن
زهراء أحمد- اسلام تايمز
30 أيلول 2021
اسلامي: على الوكالة الذرية الا تصبح العوبة بيد الجماعات الارهابية
اسلامي: على الوكالة الذرية الا تصبح العوبة بيد الجماعات الارهابية
30 أيلول 2021
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني
30 أيلول 2021
العميد فدوي: لا يتجرأ اليوم أحد على شن حرب عسكرية على الثورة الاسلامية
العميد فدوي: لا يتجرأ اليوم أحد على شن حرب عسكرية على الثورة الاسلامية
30 أيلول 2021
الاعتراف الأممي بـ منصور هادي رئيساً شرعياً لليمن مؤامرة سياسية
الاعتراف الأممي بـ منصور هادي رئيساً شرعياً لليمن مؤامرة سياسية
30 أيلول 2021
غموض مخيف يلف مصير الداعية السعودي سلمان العودة و العفو الدولية تطالب بإطلاق سراحه
غموض مخيف يلف مصير الداعية السعودي سلمان العودة و العفو الدولية تطالب بإطلاق سراحه
30 أيلول 2021
آية الله رئيسي: ثمة استعداد جيد في مختلف الدول للتعاون مع ايران
آية الله رئيسي: ثمة استعداد جيد في مختلف الدول للتعاون مع ايران
29 أيلول 2021
في الذكرى الـ21.. ما هي نتائج انتفاضة الأقصى المبارك؟
في الذكرى الـ21.. ما هي نتائج انتفاضة الأقصى المبارك؟
29 أيلول 2021
ما هي الأهداف الاستراتيجية التي تحققت بإرسال الوقود الإيراني إلى لبنان؟
ما هي الأهداف الاستراتيجية التي تحققت بإرسال الوقود الإيراني إلى لبنان؟
29 أيلول 2021
طهران: شمخاني لم يجر لقاءا مع "الجبير" في #بغداد
طهران: شمخاني لم يجر لقاءا مع "الجبير" في #بغداد
29 أيلول 2021
تسريع آلة قمع آل خليفة.. من الغسيل الرياضي إلى مداعبة الغرب
تسريع آلة قمع آل خليفة.. من الغسيل الرياضي إلى مداعبة الغرب
29 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني
غموض مخيف يلف مصير الداعية السعودي سلمان العودة و العفو الدولية تطالب بإطلاق سراحه
الاعتراف الأممي بـ منصور هادي رئيساً شرعياً لليمن مؤامرة سياسية
في الذكرى الـ21.. ما هي نتائج انتفاضة الأقصى المبارك؟