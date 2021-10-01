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الجمعة 1 تشرين الأول 2021 ساعة 08:29

العامري: نثمن بيان المرجعية ولا خيار لنا غير النجاح في المرحلة المقبلة

العامري: نثمن بيان المرجعية ولا خيار لنا غير النجاح في المرحلة المقبلة
ووفقا لـ "المعلومة" قال العامري في مؤتمر عقده بالنجف الاشرف، ان “المرجعية اكدت على اخذ العبرة والدروس من الانتخابات السابقة فأصواتكم مؤثرة “، مبينا ان ” التحالف لا يسعى لتبوء الفاسد لمناصب مهمة لأنه غير مؤتمن على ثوابت الشعب العراقي”.

وأضاف انه “يجب ان لا ننتخب فاسد ولا غير المؤتمن على ثوابت الشعب العراقي وهذه توجهات المرجعية في بيانها الأخير وهي متبنيات الفتح”.

وذكر: “لا خيار لنا الا النجاح في المرحلة القادمة وإيجاد حل للكثير من المشاكل وإيجاد فرص عمل للكثير من الشباب”.

وتابع: “سوف لن نعمل أي شيء الا في مصلحة العراق، كما ان تحالف الفتح سوف يعمل على الارتقاء بالواقع الاقتصادي والخدمي لاستعادة مكانة العراق الحضارية والاقتصادية القوية من جديد”.
رقم : 956633
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