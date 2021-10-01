إعلام إسرائيلي: إسقاط المسيّرة الإسرائيلية سالمة يعد إنجازاً لحزب الله

وأضاف الإعلام الإسرائيلي أنه "يمكن القول إنها مرحلة إضافية من حرب المسيّرات".



وذكر محلِّل شؤون عربية في "القناة الـ 13" أن "حزب الله يعرض مشاهد لمسيرة تابعة للقوات الإسرائيلية، كانت تصوّر في جنوبي لبنان، وتم اعتراضها، ويمكن رؤيتها سليمة".



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان إسقاط "مسيّرة إسرائيلية جنوبي لبنان"، وقالت إن "مجاهدينا أسقطوا مسيّرة للعدو في خراج بلدة ياطر جنوبيّ لبنان بالأسلحة الملائمة".



يُشار إلى أن الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، هدّد الاحتلال الإسرائيلي سابقاً بالتصدي للطائرات المسيّرة، وقال، خلال كلمة له عام 2019، "إننا من الآن فصاعداً سنواجه الطائرات المسيّرة الإسرائيلية عندما تدخل سماء لبنان، وسنعمل على إسقاطها".



وعقبها، نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله مقطع فيديو يحمل تهديداً واضحاً للاحتلال الإسرائيلي، وتضمّن الفيلم القصير مَشاهدَ لأسلحة المقاومة وعملياتها.



وفي تموز/يوليو الماضي، أعلن الاحتلال الإسرائيلي سقوط مسيّرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية "نتيجة عُطل فني".