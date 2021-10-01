الاحتلال الصهيوني يداهم منازل في الضفة الغربية

ففي جنين، داهمت قوات الاحتلال الصهيوني بلدة قباطية جنوب جنين، واعتقلت ثلاثة شبان في حين اقتحمت منزل الشهيدة إسراء أبو وعر التي ارتقت أمس في القدس. ونقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام, إن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة بأعداد كبيرة من الجنود، واعتقلوا ثلاثة مواطنين أحدهم اختطفته الوحدات الخاصة وهو محمد خالد أبو الرب، كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين مهند حسن أبو الرب، وموسى عبد اللطيف أبو الرب.



وأشارت إلى مداهمات للمنازل، ومنها منزل ذوي الشهيدة إسراء أبو وعر التي أعدمتها قوات الاحتلال قرب باب السلسلة المؤدي للمسجد الأقصى بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن أمس.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنين اثنين بعد مداهمة العديد من الأحياء فيها.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت المواطن أحمد فرج نصار في ضاحية الرامة بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، كما اعتقلت المواطن أحمد خضر الحروب من قرية دير سامت جنوب غرب الخليل وفتشت منزله تفتيشا دقيقا وعبثت بمحتوياته.