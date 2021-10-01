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الجمعة 1 تشرين الأول 2021 ساعة 15:07

الصحة الايرانية: أكثر من 14 ألف إصابة و 235 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: أكثر من 14 ألف إصابة و 235 وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 14 ألفا و 525 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 601 ألفا و 565 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2123 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 5841 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و53 ألفا و 551 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 235حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 120.663 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 39 مليونا و 418ألفا و 779 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 16 مليونا و 408 آلاف و 496 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 55 مليونا و 827 ألفا و 275 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 32 مليونا و 306 آلاف و 789 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 16 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 198 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 176 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 58 مدينة.

 
رقم : 956683
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