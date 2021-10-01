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الجمعة 1 تشرين الأول 2021 ساعة 15:16

حكومة "طالبان" تستضيف سفراء ودبلوماسيين أجانب بكابول

حكومة "طالبان" تستضيف سفراء ودبلوماسيين أجانب بكابول
ووفق موقع "طالبان" الرسمي في "تويتر"، فقد "رحب نائب رئيس الوزراء الملا عبد الغني برادر، ووزير الخارجية أمير خان متقي، بالضيوف، وألقيا كلمات مختصرة للحضور". 

وأعرب متقي عن سعادته لمواصلة بعض الدول أنشطتها الدبلوماسية في كابول، مشيرا إلى أن ضمان سلامة الممثلين الأجانب هو أحد واجبات الحكومة الأساسية.

وقدم القائم بأعمال الوزير شكره إلى الدول التي ترسل مساعدات إغاثية بعد التغيير السياسي في أفغانستان.

وأضاف أن طالبان ترغب بفتح فصل سياسي جديد، من خلال استحداث نظام حكومي في البلاد، والحفاظ على علاقات جيدة مع العالم.

من جهتها، حثت قطر "الدول الصديقة" على عدم عزل أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

بدوره، أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أثناء زيارته للدوحة، عن "خيبة أمله" إزاء "انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان"، وفق قوله.

وقال بوريل: "نريد تغيير توجه الحكومة الأفغانية"، مضيفا أنه يعول على قطر لاستخدام "تأثيرها القوي" على طالبان لتشجيعها على احترام حقوق الإنسان.  
مصدر : وكالات
رقم : 956684
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