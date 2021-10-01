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الجمعة 1 تشرين الأول 2021 ساعة 15:57

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس والخليل

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس والخليل
ونجح ثوار بيتا في إسقاط وتحطيم طائرة مسيّرة لجيش الاحتلال في منطقة جبل صبيح.

ويستخدم جيش الاحتلال طائرات مسيّرة لإطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين في مناطق نقاط التماس في الضفة الغربية.

وتخلل المواجهات في محيط جبل صبيح إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز من الطائرات المسيّرة على المشاركين بالمسيرة الأسبوعية الرافضة للبؤرة الاستيطانية أفيتار.

وفي بلدة بيت دجن شرق نابلس أصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع الاحتلال المسيرة الأسبوعية.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، أن 5 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، نقل اثنان منهم إلى مستشفيات نابلس.

وانطلقت مسيرة بيت دجن بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام المسجد الكبير في القرية باتجاه المنطقة الشرقية؛ احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية.

يذكر أن ثمانية شهداء ارتقوا خلال المدّة الماضية بالفعاليات الرافضة للاستيطان قرب جبل صبيح.

ومنذ قرابة العام تشهد بلدة بيت دجن -إلى الشرق من مدينة نابلس- فعاليات أسبوعية للمطالبة بإزالة بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي القرية الشرقية.

وفي الأثناء، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، ثم اقتحموا وسط المدينة، وأطلقوا قنابل الصوت صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري ما تسبب بإغلاقها.

وعلى صعيد آخر، أدى العشرات صلاة الجمعة داخل خيمة التضامن مع الأسير المضرب عن الطعام منذ 72 يوما مقداد القواسمة (24 عاما)، على دوار ابن رشد وسط الخليل، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه وعن جميع الأسرى، محمّلين حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى.

ويرسف الأسير القواسمة في مستشفى "كابلان" داخل أراضي الـ48، بوضع صحي خطير حسب ما ذكر محاميه.

يُشار إلى أنه معتقل منذ كانون الآخِر/ يناير 2021، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى ما مجموعه نحو أربعة أعوام بين أحكام واعتقال إداري في سجون الاحتلال.

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مصدر : وكالات
رقم : 956687
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