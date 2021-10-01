الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 1 تشرين الأول 2021 ساعة 17:33

الخطيب: ندعوا لإبعاد المسار القضائي في جريمة المرفأ عن التسييس

الخطيب: ندعوا لإبعاد المسار القضائي في جريمة المرفأ عن التسييس
وأشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، إلى "ان السيادة في لبنان​ كانت وما تزال عرضة للانتهاكات ال​اسرائيل​ية منذ ان غرس الاستعمار كيان الشر في منطقتنا العربية والاسلامية ليكون قاعدة انطلاق لاقامة اسرائيل الكبرى وفق الرؤية التلمودية بهدف السيطرة على العالم وتفتيت الدول وتخريبها ونشر الفتن والفساد فيها، فهذا الكيان لم يوفر دولة عربية واسلامية من مكائده وفتنه.

وكان لبنان الضحية الثانية بعد ​فلسطين​ ولم تسلم منطقة لبنانية او قرية جنوبية من جرائمه واعتداءاته التي توالت على مدى عقود كانت الدولة اللبنانية تكتفي بالشجب والادانة وتقديم الشكاوى الى مجلس الامن و​الامم المتحدة​ التي تحولت الى حائط مبكى لا تنفع الدموع عندها، حتى ان القرارات الدولية لم تنفذ وبقيت حبرا على ورق حتى استطاعت ​المقاومة​ فرض حضورها وقوتها في الصراع مع العدو الصهيوني.

واليوم يشهد لبنان شكلا جديدا من الحروب الصهيو اميركية عنوانها التجويع والحصار ومحاولات تأليب اللبنانيين على المقاومة وايجاد شرخ في معادلة قوة لبنان المتمثلة بجيشه وشعبه ومقاومته، ولقد ردت المقاومة على حصار لبنان وتجويع واذلال اللبنانيين بأن كسرت الحصار والعقوبات الأميركية وحفظت سيادة لبنان وتحملت المسؤولية الوطنية في دعم شعبها بالمحروقات لتثبت من جديد انها ضمانة لحفظ لبنان وهي اكثر حرصا على شعبه ولن تسمح بتجويعه وإذلاله".

ورأى الخطيب، "ان فاجعة وعن تحقيقات انفجار المرفا قال الخطيب انه بما حملته من نكبات وويلات هي قضية جميع اللبنانيين التواقين لكشف الحقيقة، ونحن نجدد تضامننا ووقوفنا مع أهلنا المكلومين من ذوي شهداء هذه الجريمة المرفأ، ونشدد على ضرورة كشف الحقيقة كاملة لمحاكمة ومعاقبة الذين استوردوا النيترات وعرضوا المواطنين للخمحاسيثبتورطه واهماله، وفي الوقت عينه نحذر من حرف المسار القضائي عن اتجاهه وندعو الى ابعاده عن التسييس خدمة للعدل واحتراما لشهداء لبنان ووفاء لدمائهم الطاهرة".
رقم : 956697
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مناورات
مناورات 'فاتحو خيبر' الايرانية على حدود اذربيجان
كشف المستور.. تحايل سعودي لشراء أجهزة تجسس اسرائيلية عبر بنك ياباني
كشف المستور.. تحايل سعودي لشراء أجهزة تجسس اسرائيلية عبر بنك ياباني
1 تشرين الأول 2021
فجوة جديدة في العلاقات بين أوروبا والرباط وانتصار للشعب الصحراوي
فجوة جديدة في العلاقات بين أوروبا والرباط وانتصار للشعب الصحراوي
1 تشرين الأول 2021
رئيسي يزور محافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غرب ايران
رئيسي يزور محافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غرب ايران
1 تشرين الأول 2021
إلى أين وصل ملف "إدلب" السورية؟
إلى أين وصل ملف "إدلب" السورية؟
1 تشرين الأول 2021
معركة مأرب هي من تحدد الطرف الذي يفرض الحل في اليمن
معركة مأرب هي من تحدد الطرف الذي يفرض الحل في اليمن
زهراء أحمد- اسلام تايمز
30 أيلول 2021
اسلامي: على الوكالة الذرية الا تصبح العوبة بيد الجماعات الارهابية
اسلامي: على الوكالة الذرية الا تصبح العوبة بيد الجماعات الارهابية
30 أيلول 2021
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني
30 أيلول 2021
العميد فدوي: لا يتجرأ اليوم أحد على شن حرب عسكرية على الثورة الاسلامية
العميد فدوي: لا يتجرأ اليوم أحد على شن حرب عسكرية على الثورة الاسلامية
30 أيلول 2021
الاعتراف الأممي بـ منصور هادي رئيساً شرعياً لليمن مؤامرة سياسية
الاعتراف الأممي بـ منصور هادي رئيساً شرعياً لليمن مؤامرة سياسية
30 أيلول 2021
غموض مخيف يلف مصير الداعية السعودي سلمان العودة و العفو الدولية تطالب بإطلاق سراحه
غموض مخيف يلف مصير الداعية السعودي سلمان العودة و العفو الدولية تطالب بإطلاق سراحه
30 أيلول 2021
آية الله رئيسي: ثمة استعداد جيد في مختلف الدول للتعاون مع ايران
آية الله رئيسي: ثمة استعداد جيد في مختلف الدول للتعاون مع ايران
29 أيلول 2021
في الذكرى الـ21.. ما هي نتائج انتفاضة الأقصى المبارك؟
في الذكرى الـ21.. ما هي نتائج انتفاضة الأقصى المبارك؟
29 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مناورات
فجوة جديدة في العلاقات بين أوروبا والرباط وانتصار للشعب الصحراوي
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني
غموض مخيف يلف مصير الداعية السعودي سلمان العودة و العفو الدولية تطالب بإطلاق سراحه