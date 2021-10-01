الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 1 تشرين الأول 2021 ساعة 18:06

الجهاد: إحياء ذكرى الانطلاقة الجهادية في فلسطين والشتات بشكل متزامن

الجهاد: إحياء ذكرى الانطلاقة الجهادية في فلسطين والشتات بشكل متزامن
وقال القيادي في الحركة محمد الحرازين، إن إحياء ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ34 سيكون بالتزامن داخل فلسطين ومناطق الشتات في كل من لبنان وسوريا.

وأوضح القيادي الحرازين أن ثلاثة احتفالات ستقام في وقت واحد في كل من غزة وبيروت ودمشق، مشيراً إلى أنه بسبب جائحة كورونا فقد تقرر ألا تكون إحياء الذكرى في مهرجانات جماهيرية كبيرة التزاماً بإجراءات الوقاية والسلامة، وستقتصر الاحتفالات على حضور رسمي من الفصائل والشخصيات والوجهاء والكتاب والأكاديميين وقيادات الحركة.

ولفت القيادي الحرازين إلى أن التفاعل الأوسع سيكون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال حملات التغريد التي سيُعلن عنها.

وبيَّن القيادي في الجهاد محمد الحرازين أن مناسبة الانطلاقة الرابعة والثلاثين ستحمل شعار "جهادنا حرية وانتصار"، في رسالة اعتزاز بتضحيات الأسرى الأبطال وما نفذته كتيبة جنين الباسلة بقيادة المجاهد الكبير محمود العارضة قائد عملية انتزاع الحرية ورفاقه الذين كسروا القيد وضربوا منظومة الأمن الصهيونية.

وشدد القيادي الحرازين على أن رسالة الانطلاقة هذا العام، والتي تتزامن مع صمود الأسرى ومعركتهم التي أشعلت انتفاضة الحرية، تركز على الحرية ومشروعية الفعل الجهادي والفدائي المقاوم الذي يخط طريقه في الضفة الباسلة على أيدي المجاهدين والمقاتلين الذين يتصدون للاقتحامات ولإرهاب الجنود والمستوطنين في جنين والقدس ونابلس وطولكرم وسائر محافظات الضفة.

وختم القيادي الحرازين تصريحه بالقول إننا سنكون على موعد مع خطاب هام للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأخ القائد زياد النخالة بمناسبة ذكرى الانطلاقة الجهادية في السادس من هذا الشهر.
مصدر : وكالات
رقم : 956706
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الخامنئي: أمريكا دمرت أفغانستان وسلمته إلى طالبان
السيد الخامنئي: أمريكا دمرت أفغانستان وسلمته إلى طالبان
السعودية تتجرع مرارة الهزيمة باليمن وتستنجد بواشنطن
السعودية تتجرع مرارة الهزيمة باليمن وتستنجد بواشنطن
2 تشرين الأول 2021
الكيان الإسرائيلي والكيان الخليفي.. و"عُقدة الشرعية"
الكيان الإسرائيلي والكيان الخليفي.. و"عُقدة الشرعية"
2 تشرين الأول 2021
ايران: الحظر حرمنا من الحصول على لقاح كورونا في الوقت المناسب
ايران: الحظر حرمنا من الحصول على لقاح كورونا في الوقت المناسب
2 تشرين الأول 2021
وزير الدفاع الايراني يحذر الاعداء من القيام بأي خطوة حمقاء وجاهلة
وزير الدفاع الايراني يحذر الاعداء من القيام بأي خطوة حمقاء وجاهلة
2 تشرين الأول 2021
رئيسي: التغيير يجب ان يعتمد على النظريات العلمية
رئيسي: التغيير يجب ان يعتمد على النظريات العلمية
2 تشرين الأول 2021
مناورات
مناورات 'فاتحو خيبر' الايرانية على حدود اذربيجان
1 تشرين الأول 2021
كشف المستور.. تحايل سعودي لشراء أجهزة تجسس اسرائيلية عبر بنك ياباني
كشف المستور.. تحايل سعودي لشراء أجهزة تجسس اسرائيلية عبر بنك ياباني
1 تشرين الأول 2021
فجوة جديدة في العلاقات بين أوروبا والرباط وانتصار للشعب الصحراوي
فجوة جديدة في العلاقات بين أوروبا والرباط وانتصار للشعب الصحراوي
1 تشرين الأول 2021
رئيسي يزور محافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غرب ايران
رئيسي يزور محافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غرب ايران
1 تشرين الأول 2021
إلى أين وصل ملف "إدلب" السورية؟
إلى أين وصل ملف "إدلب" السورية؟
1 تشرين الأول 2021
معركة مأرب هي من تحدد الطرف الذي يفرض الحل في اليمن
معركة مأرب هي من تحدد الطرف الذي يفرض الحل في اليمن
زهراء أحمد- اسلام تايمز
30 أيلول 2021
اسلامي: على الوكالة الذرية الا تصبح العوبة بيد الجماعات الارهابية
اسلامي: على الوكالة الذرية الا تصبح العوبة بيد الجماعات الارهابية
30 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تتجرع مرارة الهزيمة باليمن وتستنجد بواشنطن
الكيان الإسرائيلي والكيان الخليفي.. و"عُقدة الشرعية"
مناورات
فجوة جديدة في العلاقات بين أوروبا والرباط وانتصار للشعب الصحراوي