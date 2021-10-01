مناورات فاتحو خيبر.. ايران تؤكد علی خطوطها الحمراء

وجرت هذه المناورات بحضور قائد القوة البرية للجيش العميد كيومرث حيدري وممثلي القيادة العامة لقوات الملسحة الايرانية.



في هذه المناورات، قامت وحدة الطائرات المسيرة التابعة للجيش في البداية باستطلاع المنطقة وبعد إرسال الصور إلى مركز القيادة، ثم قام لواء الرد السريع الخامس والعشرون المحمول جوا بتنفيذ انزال في منطقة المناورات.



وخلال المناورات، أطلقت وحدة المدفعية النار على مواقع وأهداف محددة مسبقًا، وفي نفس الوقت نفذت الوحدات المدرعة عملية القوة الضاربة المدرعة.



انطلقت مناورات "فاتحو خيبر"، للقوة البرية في الجيش الايراني بنيران حملت معها رسالة واضحة، مفادها مواجهة أي تهديد لايران او مصالحا في المنطقة.



وتم اختيار منقطة شمال غربي البلاد مسرحا لهذه المناورات لتكون هي الاخرى رسالة للجوار.



وقال قائد القوة البرية في الجيش الايراني، العميد كيومرث حيدري:"نحن نحترم حسن الجوار مع كل دول الجوار، ولكن لا نتحمل بأي شكل من الاشكال وجود عناصر ارهابية من الكيان الصهيوني أو داعش في المنطقة".



وفي جميع مراحل مناورات "فاتحو خيبر" تقوم مروحيات طيران الجيش من طراز كوبرا بدعم ناري للوحدات العاملة.



وقال قائد القوة البرية في الجيش الايراني، العميد كيومرث حيدري:"نحن نحترم حسن الجوار مع كل دول الجوار، ولكن لا نتحمل بأي شكل من الاشكال وجود عناصر ارهابية من الكيان الصهيوني أو داعش في المنطقة".



رسالة اخرى دبلوماسية حملتها تصريحات وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، الذي أكد أنّ بلاده لن تتحمل أي أنشطة اسرائيلية تستهدف أمنها القومي، وستقوم باتخاذ ايِ اجراء لازم بهذا الصدد. عبداللهيان ولدى تسلمه نسخةً من أوراق اعتماد السفير الاذربيجاني الجديد في طهران، رفض تحركات الكيان الاسرائيلي على الحدود الاذرية الايرانية، واصفا التصريحات الأخيرة الصادرة عن باكو بالمثيرة للأسف والاستغراب، معتبراً أنّ إجراء مناورات عسكرية من قبل الدول داخل أراضيها يندرج في إطارِ السيادة الوطنية.



وفي سياق متصل قال الباحث السياسي حسين كنعاني: ان في حرب قره باغ الاحتلال الاسرائيلي وقف الى جانب جمهوریة اذربيجان بتزويدها بالمسيّرات في حربها مع ارمينا، و30 بالمئة من المعدات الحربية لجمهورية اذربيجان تؤمن من جانب الاحتلال الاسرائيلي.



واشار الی العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية الاسرائيلية مع أذربيجان وحيث توجد قواعد عسکریة واستخبارتية للكيان الصهيوني على اراضي اذربيجان.



وأوضح كنعاني ان الكيان الصهيوني يعاني من هزائم تكبدها من محور المقاومة وهو يحاول القيام بأنشطة خبيثة ضد ايران من خلال ايجاد قواعد للتجسس في اذربيجان".



وشدد كنعاني علی ان المناورات الايرانية، بمثابة رسالة تؤكد علی ان الحدود الايرانية خط احمر ولن تقبل بأي تواجد للكيان الصهيوني على حدودها، وعلى كافة دول الجوار ان تلتزم بالخط الاحمر الايراني على حدودها.