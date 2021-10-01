‏علم الكيان الصهونيّ مداسا تحت الاقدام أمام مساجد البحرين رفضا للتطبيع

وقال النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي إن المسيرة خرجت في قرية "أبو صيبع" إحدى ضواحي العاصمة المنامة. حيث حمل المشاركون في المسيرة، أعلام البحرين، وفلسطين، إضافة إلى لافتات مكتوب عليها: "جمعة غضب القدس".



وردد المشاركون، هتافات رافضة للتطبيع، ومنددة بالاتفاق الذي وقعته بلادهم مع إسرائيل، أبرزها: "التطبيع خيانة"، "بقاؤكم مستحيل.. الرحيل الرحيل" في إشارة إلى النظام البحريني.



يذكر أن الثلاثاء الماضي، وقّع الاحتلال، اتفاقيتي "تطبيع" مع الإمارات والبحرين في واشنطن؛ وهو ما رفضته القيادة والفصائل الفلسطينية بشدة، واعتبرته "خيانة" للقضية الفلسطينية.



وبالتزامن مع توقيع الاتفاقية، نظم محتجون بحرينيون، فعاليات معارضة لتوقيع بلادهم اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني، حسب منظمات بحرينية معارضة.