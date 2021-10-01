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الجمعة 1 تشرين الأول 2021 ساعة 21:41

كبار علماء البحرين: نرفض بشدة كل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب

كبار علماء البحرين: نرفض بشدة كل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب
ووصل وزير خارجية الكيان الاسرائيلي يائير لابيد امس الخميس الى البحرين، في أول زيارة رسمية علنية لوزير إسرائيلي منذ إعلان تطبيع العلاقات بين تل أبيب والمنامة قبل عام. وأصدرتْ العديد من قوى المعارضة في البحرين بيانات استنكرتْ فيها زيارة لابيد، وافتتاح سفارة للكيان الإسرائيلي في المنامة.

وجاء في بيان كبار علماء البحرين الذي صدر اليوم الجمعة:

بِسْم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين …

شعوبنا العربية والاسلامية ترفض بشدة كل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب في فلسطين.
فيجب على أنظمتنا ألا تصدم وجدان هذه الشعوب وأن لا تأتي ما يتنافى مع إرادتها.

حرر بتاريخ
٢٣ صفر ١٤٤٣
١ / ١٠ / ٢٠٢١
الموقعون

السيد عبدالله الغريفي
الشيخ محمد صالح الربيعي
الشيخ محمد صنقور
الشيخ محمود العالي
الشيخ علي الصددي
رقم : 956744
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