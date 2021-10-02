الصفحة الرئيسية
0
السبت 2 تشرين الأول 2021 ساعة 09:21

قوات الاحتلال تعتقل أسرى محررين من الضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل أسرى محررين من الضفة والقدس
ففي جنين، اختطفت قوة خاصة قوات الاحتلال الأسير المحرر مجدي القزحة من بلدة قباطية جنوب المدينة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الناشط محمد نوفل من مدينة قلقيلية مساء اليوم الجمعة أثناء تواجده على باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين والوافدين إلى المسجد الأقصى من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المئات من أهالي الضفة الغربية من دخول المسجد الأقصى المبارك واعتقلت أحد الشبان على إحدى البوابات في محيط البلدة القديمة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر اسماعيل أحمد محمد حوامدة (32 عامًا) من بلدة السموع جنوب الخليل، على حاجز عسكري نصبته على مدخل بيت أمر.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أوقفوا المركبة التي كان بداخلها حوامدة، وقيدوا يديه وعصبوا عينيه ووضعوه في جيب عسكري.

يذكر أن الأسير حوامدة كان في زيارة شقيقته ببلدة بيت أمر، وهو أسير محرر أمضى ما يقارب 10سنوات في سجون الاحتلال.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب للمنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

وشهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اليوم الجمعة، اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال أدت إلى عشرات الإصابات.

كما أدى نحو 50 ألف مواطن صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.
مصدر : وكالات
رقم : 956789
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تتجرع مرارة الهزيمة باليمن وتستنجد بواشنطن
السعودية تتجرع مرارة الهزيمة باليمن وتستنجد بواشنطن
الكيان الإسرائيلي والكيان الخليفي.. و"عُقدة الشرعية"
الكيان الإسرائيلي والكيان الخليفي.. و"عُقدة الشرعية"
2 تشرين الأول 2021
ايران: الحظر حرمنا من الحصول على لقاح كورونا في الوقت المناسب
ايران: الحظر حرمنا من الحصول على لقاح كورونا في الوقت المناسب
2 تشرين الأول 2021
وزير الدفاع الايراني يحذر الاعداء من القيام بأي خطوة حمقاء وجاهلة
وزير الدفاع الايراني يحذر الاعداء من القيام بأي خطوة حمقاء وجاهلة
2 تشرين الأول 2021
رئيسي: التغيير يجب ان يعتمد على النظريات العلمية
رئيسي: التغيير يجب ان يعتمد على النظريات العلمية
2 تشرين الأول 2021
مناورات
مناورات 'فاتحو خيبر' الايرانية على حدود اذربيجان
1 تشرين الأول 2021
كشف المستور.. تحايل سعودي لشراء أجهزة تجسس اسرائيلية عبر بنك ياباني
كشف المستور.. تحايل سعودي لشراء أجهزة تجسس اسرائيلية عبر بنك ياباني
1 تشرين الأول 2021
فجوة جديدة في العلاقات بين أوروبا والرباط وانتصار للشعب الصحراوي
فجوة جديدة في العلاقات بين أوروبا والرباط وانتصار للشعب الصحراوي
1 تشرين الأول 2021
رئيسي يزور محافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غرب ايران
رئيسي يزور محافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غرب ايران
1 تشرين الأول 2021
إلى أين وصل ملف "إدلب" السورية؟
إلى أين وصل ملف "إدلب" السورية؟
1 تشرين الأول 2021
معركة مأرب هي من تحدد الطرف الذي يفرض الحل في اليمن
معركة مأرب هي من تحدد الطرف الذي يفرض الحل في اليمن
زهراء أحمد- اسلام تايمز
30 أيلول 2021
اسلامي: على الوكالة الذرية الا تصبح العوبة بيد الجماعات الارهابية
اسلامي: على الوكالة الذرية الا تصبح العوبة بيد الجماعات الارهابية
30 أيلول 2021
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني
زيارات مكوكية أمريكية الی المنطقة لإنقاذ الرياض من المستنقع اليمني
30 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تتجرع مرارة الهزيمة باليمن وتستنجد بواشنطن
الكيان الإسرائيلي والكيان الخليفي.. و"عُقدة الشرعية"
مناورات
فجوة جديدة في العلاقات بين أوروبا والرباط وانتصار للشعب الصحراوي